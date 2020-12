Io Chenot non l’ho mai incontrato | #4WD

La morte di Henri Chenot, il guru delle diete detox, mi ha riportato alla mente un episodio di almeno un quarto di secolo fa.

Alla fine di una delle tante serate al Charly, ci trovavamo al mitico Mystère di Michele Iovene, un american bar e più d’un pub per nottambuli ubicato proprio accanto a quella discoteca. Da Michele, anche a tardissima notte, potevi mangiare di tutto. Non Vi meravigliate se Vi dico che, a quell’ora, l’appetito era tantissimo! Non che ora manchi, per carità, ma quello che “ce firàvam ‘e magnà” a quell’età era veramente schifoso.

A tavola con me c’era Marcello Bondavalli, il quale all’epoca, proprio come me, già combatteva con la tendenza a metter su peso. E tra una portata e l’altra, la discussione cadde a fagiolo sulla necessità di dimagrire, al punto da dare la stura ad una soluzione apparentemente strabiliante: “Davide, ho trovato -disse-, un mio amico di Napoli è andato da Chenot a Merano. E’ stato lì dieci giorni ed è dimagrito cinque chili. Sveglia presto al mattino, lunghe passeggiate, tisane, brodini, ginnastica e ci rimettiamo in forma. Andiamoci anche noi!”. La mia domanda sorse spontanea: “Marcè, ma quant cost?”. E lui: “Due milioni e mezzo a testa, tutto compreso”. E io: “E secondo te, sì aggia pavà duje miliune e miezo pe ‘ffa ‘a famme, nun a faccio ‘a casa mia a ‘ggratis?”. Naturalmente il tutto nacque e morì attraverso una fragorosa risata.

Giusto per la cronaca: nel tempo, il regno di Chenot è diventato un vero e proprio ritrovo di vip provenienti da ogni parte del mondo. Oggi, per trascorrerci una settimana all’insegna del salutismo esasperato, occorrono oltre cinquemila euro a persona. Io continuo a fare le cosiddette “botte con i piedi” per cercare di restare in forma il più possibile, anche grazie al tennis e alla mia bella e ottima nutrizionista Veronica Tranfaglia. Tuttavia, riposi in pace il grande Chenot, ma il suo metodo non farà mai per me. E neppure per le mie tasche.