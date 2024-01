Inzaghi “La Supercoppa è il primo obiettivo stagionale”

RIYADH (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – “E’ il primo obiettivo stagionale, abbiamo vinto la Supercoppa negli ultimi due anni e vogliamo vincerla anche quest’anno. Però ci sono Napoli, Fiorentina e Lazio che hanno la stessa ambizione”. Lo ha dichiarato il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, durante la conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lazio. “Per quanto riguarda le scelte ho ancora un allenamento e mezzo, quello di oggi e di domani. Abbiamo avuto la partita di sabato a Monza, poi abbiamo fatto un allenamento a Milano e dovrò fare delle valutazioni molto attente. I ragazzi ci sono tutti, a parte Cuadrado che è rimasto a Milano. Dovrò fare delle scelte, essendo una finale da giocare in due partite dovrò farle attentamente. Ora penso solo a domani”, ha aggiunto il tecnico nerazzurro che non dimentica il suo passato. “Il mio percorso alla Lazio fa sì che non sarà mai una partita come le altre, è una squadra che mi ha fatto diventare uomo, prima da giocatore, poi da allenatore. Ci hanno creato difficoltà anche nell’ultima partita di campionato in cui abbiamo vinto, non sembrava così in crisi. Domani ci sarà una formula diversa, è nuova per tutti quanti, a partire da noi allenatori: bisognerà pensare alla partita di domani, sappiamo che non ci saranno supplementari, ci prepareremo anche per i calci di rigore”, ha spiegato Inzaghi. Spazio anche per parlare della lotta scudetto. “La metafora di Allegri sulla sfida tra guardie e ladri? Ho sentito e letto qualcosa, penso sia una normale dialettica del mondo del calcio, quello che posso dire che in campionato c’è un bellissimo duello tra Inter e Juventus, ma non dimenticherei il Milan. E’ lì a pochi punti, con un’ottima rosa e ora sta bene. Penso che la lotta coinvolga anche loro”.

