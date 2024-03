Invitalia nega le agevolazioni a Carriero, dal Tar no alla sospensiva al Regina Isabella

Gaetano Di Meglio | Un contenzioso vede opposta la Partenhotels dell’ing. Giancarlo Carriero, patron dell’Albergo Regina Isabella di Lacco Ameno, a Invitalia, l’Agenzia governativa per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa partecipata interamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

“Nodo” del contendere, le agevolazioni per il contratto di sviluppo “Wellness and Good Life – Le Perle di Ischia” negate a Carriero da Invitalia.

Di qui il ricorso al Tar Campania, chiamando in causa non solo l’Agenzia governativa, ma anche il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero del Turismo, tutti costituiti in giudizio.

La Partenhotels chiede ai giudici amministrativi l’annullamento, previa la sospensione dell’efficacia, del provvedimento Invitalia del 05.12.2023, recante la comunicazione di esito negativo della domanda, presentata dalla ricorrente in data 11.01.2022, di concessione delle agevolazioni di cui al D.M. 9.12.2014 per la realizzazione del Contratto di Sviluppo “Wellness and Good Life – le Perle di Ischia”», della precedente nota di Invitalia del 27.09.2023 di comunicazione del preavviso di rigetto della domanda, nonché di tutte le note istruttorie citate nei provvedimenti e «di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso, conseguente e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente».

La Terza Sezione del Tar al momento si è pronunciata solo sulla domanda di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati, rigettandola.

Nell’ordinanza il collegio spiega: «Considerato che si profila evanescente l’elemento del periculum, trattandosi nello specifico della soddisfazione di un mero interesse pretensivo di carattere economico da parte, tra l’altro, di società alberghiera ben inserita nel mercato dell’ospitalità di lusso; considerato, altresì, che anche il fumus non si presenta immediatamente apprezzabile, tenuto conto della prevalente finalità sostitutiva che sembra caratterizzare il progetto di investimento proposto dalla ricorrente, focalizzato essenzialmente su interventi di ristrutturazione dell’esistente complesso edilizio; ritenuto, pertanto, che le prospettate esigenze cautelari non siano meritevoli di condivisione».

In parole povere, l’investimento oggetto delle agevolazioni negate per i giudici non presenta alcun carattere di urgenza per la sua realizzazione. E nemmeno rischia di provocare danni che possano mettere in pericolo la situazione economica della società. Di qui il rigetto della istanza cautelare in attesa della decisione nel merito, compensando le spese. Carriero dovrà dunque attendere.