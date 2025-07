Investire nell’economia del mare per cogliere le trasformazioni

Il mare è un immenso ecosistema dove esseri acquatici e terrestri coesistono in un equilibrio dinamico e anche delicato. Nell’ecosistema marino il ruolo dell’uomo è centrale per le sue attività industriali e turistiche, le quali da millenni hanno forgiato l’economia del mare.

Attualmente numerose ricerche scientifiche stanno apportando un profondo cambiamento tecnologico che comporterà una sicura trasformazione nell’equilibrio dinamico del mare.

Tecnologie che guardano a un utilizzo dell’ambiente marino maggiormente eco-compatibile e che, allo stesso tempo, aprono per i potenziali investitori nuove opportunità di immergersi nell’economia del mare.

Tecnologie trasformative per l’economia del mare

Il settore della cantieristica navale italiana è tra i primi al mondo. L’Italia si distingue per la costruzione di navi da crociera, per il trasporto merci e di imbarcazioni da diporto.

Le innovazioni più significative riguardano la propulsione e l’alimentazione elettrica delle imbarcazioni. Gli yacht e i catamarani di lusso, ad esempio, possono già contare sull’utilizzo di motori elettrici alimentati da impianti fotovoltaici collocati sui ponti più alti.

L’utilizzo dell’idrogeno come combustibile è un altro filone dell’innovazione che impatta maggiormente sulle navi da crociera, le quali hanno maggiore spazio per imbarcare a bordo la complessità dell’impianto richiesto.

Come noto la crocieristica navale è un comparto di grande interesse per gli investitori, anche perché i maggiori gruppi del settore sono quotati in Borsa. Pensiamo alla Carnival Corporation (CCL) o alla Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH).

Non vanno dimenticate le compagnie container adibite al trasporto delle merci (Maersk su tutte), anch’esse interessate all’innovazione tecnologica delle navi mercantili per impattare meno sull’ambiente e ridurre i costi di esercizio.

I titoli azionari appena menzionati sono accessibili a qualunque investitore interessato all’economia del mare attraverso le piattaforme per gli investimenti online di ActivTrades.

Come scopriremo a breve, anche altre azioni legate al mare possono rientrare negli interessi degli investitori.

Le onde del mare per la produzione di energia elettrica

La produzione di energia da fonti rinnovabili e non inquinanti ha spinto ricercatori e gruppi energetici verso la sperimentazione di soluzioni una volta impensabili.

Le onde del mare, i movimenti mareali dovuti all’influenza gravitazionale della Luna e le correnti oceaniche profonde, sono considerati potenziali “combustibili” per la produzione di energia elettrica.

La multinazionale italiana Eni (ENI), ad esempio, ha in fase di sperimentazione avanzata una piattaforma galleggiante chiamata ISWEC con all’interno un sistema in grado di generare la corrente elettrica dal moto ondoso. Nella realizzazione di dette piattaforme è stata coinvolta Fincantieri (FCT), a cui è demandato il compito di costruirne altri prototipi e successivamente modelli da commercializzare in Italia e all’estero.

Per comprendere la portata di questo settore basterà ricordare che le sole onde del mare potrebbero sviluppare una potenza di circa due terawatt a livello mondiale, con una produzione annua di 18mila terawattora capace di soddisfare la quasi totalità della domanda di energia, secondo dati forniti da Eni.

Dunque l’economia del mare evolve e ci prospetta opportunità di investimento del tutto in linea con la salvaguardia degli ambienti marini, senza rinunciare al progresso delle attività industriali, al turismo e al traffico delle merci.

Disclaimer

