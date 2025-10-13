martedì, Ottobre 14, 2025
4ward

Investire nel mattone: un ritorno alla solidità in tempi incerti

di Davide Conte
In un contesto economico caratterizzato da incertezza e volatilità, l’investimento immobiliare torna prepotentemente al centro dell’interesse di risparmiatori, investitori istituzionali e famiglie.

Dopo un periodo in cui l’inflazione e l’aumento dei tassi avevano rallentato il mercato, oggi si intravedono segnali concreti di un nuovo equilibrio: i tassi sui mutui sono in progressiva discesa, la domanda residenziale rimane sostenuta e la prospettiva di una rendita stabile torna ad apparire più attraente rispetto ai rendimenti, spesso modesti, dei prodotti finanziari a basso rischio.

Per i fondi e le società di asset management, il settore immobiliare rappresenta una forma di diversificazione strategica, in grado di garantire valore nel medio-lungo periodo e di fungere da parziale copertura contro la volatilità dei mercati azionari e obbligazionari. Gli investimenti in immobili di qualità, situati in aree urbane solide dal punto di vista economico e infrastrutturale, continuano a offrire rendimenti interessanti, soprattutto se si considera il potenziale di rivalutazione nel tempo. In molti casi, la combinazione tra redditività locativa e plusvalenza futura appare più convincente delle alternative conservative come i conti deposito o i titoli di Stato a breve termine.

Ma non sono solo i grandi investitori a intravedere un’opportunità. Anche per i privati cittadini con una disponibilità di liquidità, l’acquisto di un immobile torna ad assumere un significato strategico: si tratta di un bene reale, tangibile, che mantiene valore nel tempo e che può garantire un flusso di reddito costante in caso di locazione. In un’epoca in cui i mercati finanziari appaiono sempre più interconnessi e imprevedibili, il mattone rimane un punto di riferimento concreto, una forma di “sicurezza patrimoniale” difficilmente sostituibile.

E l’interesse non si ferma qui. Anche per chi deve ricorrere a un mutuo, il momento può essere favorevole. Dopo l’impennata del 2022-2023, i tassi di interesse hanno iniziato una fase di graduale ma costante riduzione. Le banche tornano a concedere credito con maggiore flessibilità, e per molte famiglie l’accesso alla casa di proprietà è di nuovo un obiettivo realistico. Certo, è necessario disporre di un anticipo tra il 20% e il 30% del valore dell’immobile, ma il vantaggio è evidente: la rata del mutuo rappresenta un investimento nel proprio futuro, non una spesa “a fondo perduto” per un affitto che non costruisce patrimonio.

In questo scenario, la scelta dell’immobile giusto e della formula finanziaria più adeguata diventa cruciale. La selezione accurata della zona, l’analisi del valore di mercato e la sostenibilità del mutuo sono elementi che possono fare la differenza tra un investimento redditizio e una decisione rischiosa. Tuttavia, con una pianificazione oculata e una visione di medio periodo, l’acquisto di una casa — sia come abitazione principale che come forma di investimento — si conferma una delle mosse più razionali e lungimiranti che si possano compiere oggi. Il mattone, insomma, torna a essere sinonimo di stabilità. E in tempi in cui la parola “certezza” sembra quasi fuori moda, non è poco.

E l’isola d’Ischia come si pone nell’ambito di questo scenario? Di certo con tutti i limiti di una realtà che oggi, agli occhi degli investitori, non appare tra le più floride o, sicuramente, non come lo è stata un tempo. E a ciò vanno aggiunte tutte le incertezze della vincolistica e quelle derivanti dalla spesso carente legittimità dei singoli immobili. Proprio per questo, a mio giudizio, sarebbe auspicabile un intervento normativo serio e risolutivo sia delle tantissime istanze di condono pendenti sia del pericolo incombente e gradualmente in aumento delle RESA in arrivo ogni settimana nei nostri sei comuni. Prima che le macerie e i senzatetto superino i vani concretamente disponibili.

  • Classe '66, marito di Catrin, papà di Alessandro e Simone, padroncino di Oliver, Moka e Trump. Laureato in scienze della comunicazione, imprenditore pubblicitario e immobiliare, giornalista dal 1997, comunicatore da sempre con la politica nel sangue e l'assertività ad ogni costo. Non fa nulla con la sinistra, neppure guidare. Si definisce "nato pubblico e mai sottrattosi a tale natura. Perché non è facile eludere le predestinazioni".

