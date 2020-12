Investire in cannabis in maniera legale: ecco tutte le ragioni per cui potrebbe essere la scelta giusta

Potrebbe sembrare una scelta piuttosto strana a chi non l'ha mai preso in considerazione e non si è neppure abbastanza informato riguardo a questo mercato, eppure il trend si sta diffondendo.

A quanto pare bisogna puntare sulla marijuana, poiché questa pianta, che ormai in dosi molto piccole viene venduta legalmente in moltissimi paesi, è un cavallo vincente nel mondo della finanza.

Il mercato è sempre più in crescita, proprio per via della sua forte diffusione e degli effetti benefici (tra i quali anche quelli stupefacenti) che essa produce sul nostro corpo. È una cosa che ci dà molto piacere. Da oggi offre moltissimi piaceri anche a chi fa trading online e spera di guadagnare un bel po’ di soldi. Arrivano le soddisfazioni, proprio grazie a una domanda sempre maggiore.

Ti sembra strano che oggi molte persone vogliano investire i loro soldi nella droga così pubblicamente e senza alcuna conseguenza?

Non ti preoccupare: la cannabis light, ossia il prodotto che viene acquistato nei negozi come anche sul mercato azionario, non è davvero marijuana, o almeno è un tipo di prodotto della canapa che non ha gli stessi identici effetti di un allucinogeno che provoca dipendenza.

Al massimo può provocare qualche vantaggio, come una sensazione analgesica, utilissima per tutte quelle persone che stanno subendo dei trattamenti terapeutici particolari, per via di un tumore o qualche altra dolorosa patologia.

Anche le persone sane possono utilizzare la canapa trattata in questa maniera, poiché è certamente più innocua di un pacchetto di sigarette. Essa si può mangiare, fumare, bere e persino indossare. Insomma, si tratta di un articolo altamente lavorabile che può apparire ed essere venduto in moltissime forme differenti.

Le potenzialità infinite di un settore innovativo (ma neanche troppo)

Come abbiamo poco fa anticipato, la cannabis light può essere venduta in varie forme. La sua forma non dipende esclusivamente dal tipo di utilizzo per la quale essa è destinata, ma le finalità sono certamente utili, pure in base ai livelli di THC, per capire come si muove nella Borsa questo prodotto talmente affascinante.

Dobbiamo inizialmente distinguere la cannabis light in due grandi categorie ben distinte.

La cannabis come farmaco

Tantissime persone soffrono ogni giorno per via delle malattie più disparate. Purtroppo alcune patologie particolari causano tantissimo dolore, soprattutto se non si blocca il loro decorso.

Ancora peggio, pure i trattamenti e le cure che vengono eseguite sui pazienti per riuscire a farli uscire dal pericolo per la loro salute causano tantissimo dolore, a volte molto più fastidioso e dagli effetti devastanti.

Parliamo ad esempio della chemioterapia, che sconquassa il nostro organismo mentre tenta in tutte le maniere di annientare ogni cellula tumorale. Durante questa guerra, il dolore che le persone sentono è davvero tanto. Per questo motivo spesso i medici decidono di prescrivere l’utilizzo della cannabis terapeutica. Negli USA succede già da una decina d’anni.

Cannabis a scopo ricreativo

Come forse tutti sappiamo le persone che usano prodotti di marijuana in maniera ricreativa preferiscono gli attributi psicoattivi del THC. Inoltre consideriamo che il fumo di fiori di cannabis è il metodo di uso più usuale nei principali stati degli Stati Uniti ma anche in Canada, paesi che hanno legalizzato la marijuana ricreativa. Tuttavia, i concentrati di svapo e il consumo di edibles di cannabis sono cresciuti in popolarità.

Bisogna anche conoscere un’altra cosa e cioè i diversi tipi di scorte di marijuana, che principalmente sono tre:

· Biotecnologie che si incentrano sulla cannabis:queste società hanno il compito di sviluppare farmaci con cannabinoidi

· rivenditori di cannabis:queste aziende coltivano cannabis e di solito lo fanno nelle serre e poi prendono i raccolti e poi mandano il prodotto al cliente

· Fornitori di prodotti e di servizi:queste aziende lavorano con i coltivatori di marijuana fornendo loro queste cose

Ricordiamo un’ultima cosa:questo tipo di investimento non è positivo per una persona prudente in quanto il settore è molto incerto e volatile e quindi conviene iniziare con prudenza a investire con gradualità e senza esagerare.

Se ti sei già fatto incuriosire e stuzzicare dalla possibilità di investire in azioni di cannabis? Allora ti consigliamo di cominciare seguendo attentamente il videocorso di GuidaTradingOnline.net

