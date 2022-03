Investimenti: cosa sono e come funzionano

In questi ultimi anni sta aumentando una certa curiosità nei confronti nel mondo finanziario, su cosa siano gli investimenti, come realizzarli, quando è giusto rischiare e quando è invece necessario affidarsi a dei professionisti del settore. Ad oggi la consapevolezza su questo tema è piuttosto incerta e, per esempio, in Italia il cittadino possiede una consapevolezza finanziaria inferiore alla media dei paesi dell’Ocse. Anche per questo è quindi lecito porsi delle domande nei confronti di questo mondo, considerato quasi di appannaggio di pochi.

Quando si parla di investimenti, cosa si intende veramente? Un investimento non è altro che l’impegno di risorse economiche – che nel caso della finanza specifico della finanza sono i soldi – nei mercati finanziari, sotto forma di un prodotto finanziario come possono essere le azioni, le obbligazioni, gli ETF etc. quest’azione viene attuata in un’ottica di aumentare la propria consistenza in un determinato lasso di tempo.

Cosa fare prima di investire?

È bene mettere in chiaro un dettaglio importantissimo: investire non è una cosa da prendere alla leggera, investire soldi è rischioso. Basti pensare che una delle leggi sui mercati finanziari è che la probabilità di rendimento è associata in maniera direttamente proporzionale al rischio dell’investimento.

Cosa possiamo fare quindi per tutelarci dal rischio di perdere consistenti quantità di investimenti? Una delle prime cose da fare prima di buttarsi nel mondo finanziario è quella di informarsi: avere dei rudimenti di come funziona l’economia, conoscere gli strumenti finanziari sui quali possiamo investire imparandone le caratteristiche i lati positivi e negativi, le giuste strategie come diversificazione, piani d’accumulo ecc. Infine, capire che tipologia di investimento vogliamo intraprendere, magari rivolgendoci ad un professionista del settore che può farci da guida in un ambito così vasto e non sempre facile da comprendere in tutte le sue sfaccettature.

Non bisogna pensare che investire sia soltanto un’attività da broker alla “Wolf of Wall Street”, infatti investire è un’attività molto varia sotto diversi aspetti ed esistono diverse tipologie di investimento. Si può scegliere tra diversi time-frame – ossia il periodo di tempo nel quale si vuole operare – che può essere giornaliero o spalmato in più giorni. Gli strumenti finanziaria a disposizione sono diversi, ognuno con le proprie caratteristiche e con diverse modalità di investimento che si possono attuare in prima persona o attraverso la propria banca con l’aiuto di un’agente finanziario preposto a seguire e consigliare sugli investimenti da attuare.

Tipologie di investimento

Fra i tipi di investimento più comuni vi sono quelli in azioni ed obbligazioni, in questa categoria rientrano i buoni fruttiferi postali che sono emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e distribuiti da Poste italiane. A questi viene applicata una tassazione agevolata al 12,5% ed è possibile chiedere di ritirare il capitale investito senza spese aggiuntive.

Un’altra sottocategoria di strumenti finanziari è composta da titoli di Stato, che altro non sono che obbligazioni emesse da un determinato Paese e garantite dalle tasse. Questi strumenti sottostanno alla garanzia di Stato e quindi sono considerati a basso rischio e si prestano ad investimenti a lungo termine. Il pagamento degli interessi maturati da queste ultime viene effettuato in un’unica soluzione.

Vi sono poi obbligazioni emesse da banche o imprese chiamate obbligazioni corporate, queste ultime sono emesse da istituzioni meno “solide” rispetto a quelle proposte dallo Stato, per questo presentano rischi maggiori, legati alla società emittente.

Infine, in questa categoria rientrano le azioni. Si tratta di strumenti finanziari che permettono di acquistare una parte della società quotata in borsa. In questo modo si diventa azionisti e, seppur in piccolissima parte, proprietari di una determinata azienda. Va detto che il prezzo delle azioni è legato a fattori come alla domanda l’offerta di quella determinata azione sui mercati finanziari in base a una moltitudine di fattori. Questi fattori sono impossibili prevedere, come la prospettiva di crescita e la salute dell’azienda, l’andamento valutario etc. Alcune società pagano ai propri azionisti anche un dividendo annuale o biennale, ovvero una determinata somma che verrà divisa fra tutti gli azionisti.

Dove investire

Lo stesso vale per gli investimenti, se prima era necessario recarci in banca e parlare allo sportello con l’impiegato di turno, oggi gli investimenti sono attuabili comodamente seduti davanti alla propria scrivania, cona la sola necessità di una connessione internet. Tramite il sito della nostra banca o piattaforme dedicate, con un click del mouse si possono completare tutte le operazioni.

Dunque, l’immagine di gente che urla e gesticola aggrappata ad una cornetta ed intenta a piazzare ordini è oggi appannaggio del passato e, seppur molto suggestiva, è rilegata ad un tempo che ormai è alle nostre spalle.