Intesa Sanpaolo, Messina “Torneranno dividendi elevati e sostenibili”

MILANO (ITALPRESS) – “Oggi abbiamo preso un’importante decisione relativa alla politica di remunerazione dei nostri azionisti. In questa fase di eccezionale emergenza che il nostro Paese e il mondo intero si trovano ad affrontare, abbiamo deciso di raccogliere le indicazioni provenienti dalle autorita di supervisione. Di conseguenza abbiamo rinviato la distribuzione del dividendo relativo all’esercizio 2019, riservandoci di esaminare la distribuzione del dividendo originariamente previsto, convocando una nuova assemblea degli azionisti dopo il 1° ottobre”. Cosi’ il consigliere delegato e Ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina. “Le banche come Intesa Sanpaolo, dotate di un eccesso di capitale ai vertici di settore e di una eccellente efficienza operativa, sono quelle piu resilienti nelle fasi difficili e, come tali, sono quelle che beneficeranno del cosiddetto effetto flight-to-quality e che, nei prossimi mesi, potranno tornare a remunerare gli azionisti con dividendi elevati e sostenibili. Riteniamo che la distribuzione di dividendi in contanti da parte delle banche con elevata patrimonializzazione, sia importante per gli azionisti retail e rappresenti un cruciale supporto alle erogazioni da parte delle fondazioni, particolarmente necessario in un contesto come quello determinato dallfepidemia da Coronavirus”, aggiunge Messina. “La nostra banca si contraddistingue, e continuera a contraddistinguersi, per la capacita di remunerare gli azionisti in maniera significativa e sostenibile e per essere il motore della crescita inclusiva”, spiega il Ceo. Ricordando le iniziatiove messe in campo dalla banca per contrastare gli effetti dell’epidemia, Messina aggiunge di avere deciso “di donare a sostegno di specifiche iniziative sanitarie 1 milione del bonus riconosciutomi dal sistema incentivante 2019 e sono orgoglioso di annunciare che i 21 top manager a mio diretto riporto effettueranno complessivamente analoghe donazioni per circa 5 milioni. La forza della nostra banca e delle persone che ne fanno parte continuera’ a essere a fianco delle imprese, delle famiglie, della societa’, per uscire dall’emergenza e rilanciare una crescita inclusiva sostenibile”, conclude Messina.

(ITALPRESS).