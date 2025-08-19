Intesa Sanpaolo, donazioni per 60 milioni di euro con “For Funding”

La Direzione Impact, guidata da Andrea Lecce, accompagna oltre 100.000 realtà del Terzo Settore, a cui eroga ogni anno circa 300 milioni di euro di credito agevolato per progetti a sostegno delle fasce più deboli della società attraverso strumenti inclusivi, accessibili e innovativi. “I progetti sostenuti, il cui impatto sociale viene valutato annualmente, offrono opportunità concrete a famiglie, giovani, lavoratori precari e soggetti vulnerabili, favorendo l’accesso a bisogni essenziali come la casa, la salute, l’istruzione e l’inserimento lavorativo – si legge in una nota -. Agli strumenti finanziari agevolati si affianca la piattaforma digitale For Funding, leader in Italia nel crowdfunding, che si basa su un modello di raccolta a favore di realtà del Terzo Settore trasparente, accessibile a tutti, clienti e non clienti, e gratuito. Le iniziative, supportate dal Gruppo Intesa Sanpaolo, riguardano la rigenerazione del territorio, la salute, l’inclusione sociale, la lotta alla povertà, la salvaguardia dell’ambiente e molti altri ambiti sociali e di solidarietà. Forfunding.com ha avuto un ruolo di grande rilievo, in particolare, durante l’emergenza sanitaria da COVID-19, raccogliendo 5,3 milioni di euro a supporto di progetti sociali e sanitari”.
“Con un approccio innovativo alla responsabilità sociale d’impresa – sottolinea il Gruppo -, Intesa Sanpaolo oltre ad offrire i servizi della piattaforma, promuove il programma Formula, cui partecipa sia nella promozione delle campagne, attraverso i canali ufficiali della Banca, sia nella raccolta fondi devolvendo direttamente un contributo unitario di 2 euro per molti dei prodotti acquistati dai clienti in modalità online. Questo modello consente di amplificare la visibilità dei progetti e di moltiplicare l’impatto sociale delle donazioni, anche grazie al coinvolgimento delle Direzioni Regionali nell’ambito della Divisione Banca dei Territori”.
“Promuovendo la partecipazione attiva delle comunità e dando concretezza ai valori della solidarietà e della responsabilità sociale, For Funding si inserisce nella più ampia strategia ESG del Gruppo Intesa Sanpaolo che conferma la propria volontà di essere un’istituzione a servizio dell’economia reale e sociale, e il proprio impegno nel costruire un futuro più equo e solidale creando un impatto sulla società e sui territori in cui opera”, conclude la nota.
– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).