Intesa Sanpaolo, al via “Downtown”, il nuovo podcast di Francesco Costa

MILANO (ITALPRESS) – Sui canali di Intesa Sanpaolo On Air è uscito Downtown, il nuovo podcast di Francesco Costa che racconta, nell’anno delle elezioni presidenziali, come tanto di quello che ci succede intorno – che si parli di cultura o di media, di economia o di sport, di diritti o di innovazione – ci lega agli Stati Uniti d’America.Downtown è un progetto live che nasce al Teatro Carcano di Milano – dove ha registrato il tutto esaurito ad ogni appuntamento – e diventa ora un podcast prodotto da Ruvido Produzioni in collaborazione con Mismaonda in esclusiva per Intesa Sanpaolo On Air, la piattaforma podcasting del Gruppo Intesa Sanpaolo.Giornalista, scrittore, vicedirettore de Il Post, esperto di cultura e politica statunitense, Francesco Costa raccoglie le storie e i temi degli eventi live al Teatro Carcano per realizzare un viaggio attraverso il cuore pulsante degli Stati Uniti d’America.Dal 21 marzo 2024 è disponibile la prima puntata di Downtown sulla piattaforma Intesa Sanpaolo On Air, una raccolta di voci, storie, idee su futuro, sostenibilità, inclusione, ma anche un luogo di ascolto privilegiato del panorama culturale.Nella prima puntata scopriremo insieme a Francesco Costa la storia dei late night show e com’è cambiata nel tempo la loro influenza. Nella seconda invece, spazio all’innato senso di business e imprenditorialità statunitense, per capire che cosa rende gli americani nati per il capitalismo.

