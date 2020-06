INTERVISTA. Giacomo Pascale: “Resto basito. Si è trattato di un gesto davvero spontaneo”

Pensavamo di partecipare ad una innocua rimpatriata per onorare l’impegno con gli allievi dell’IC V. Mennella di Lacco Ameno e, invece, ci siamo risvegliati al centro di una faida. Anonimo il mandante.

Come al solito, di chi mette in atto manovre indegne per le quali è difficile persino trovare commenti. Abbiamo così chiesto al protagonista di questo ennesimo scossone lacchese, l’ex sindaco, il “Barone” Giacomo Pascale protagonista indiscusso delle foto proibite ai piedi del Municipio a cui sono seguiti esposti verbali e per giunta le indagini dei Carabinieri.

Queste le considerazioni di Giacomo Pascale all’indomani del dibattito e delle segnalazioni alle autorità scatenatesi con le immagini che lo ritraggono intento a consegnare fasce tricolori ai piedi del Municipio di Piazza Santa Restituta.

Insomma Signor Pascale questa volta l’ha combinata grossa. In queste ore ha scosso più la sua foto del “sindaco bambino” ai piedi del municipio che gli arresti di Sant’Antimo. Ci vuole spiegare come è andata?

“Resto comunque basito. Sinceramente non credevo. E posso garantire che si è trattato di un gesto davvero spontaneo che non voleva assolutamente creare tutto questo scuotimento. Come sindaco avevo patrocinato questo progetto del “sindaco bambino“ conclusosi quando già non ero più sindaco. In quell’occasione sono stato invitato all’insediamento dei piccoli sindaci studenti, perché avevo seguito tutte le fasi. Dalla campagna elettorale ai comizi. Il 22 dicembre i bambini mi hanno omaggiato di un regalo di Natale. Tantissimi messaggi che mi hanno riempito il cuore ed hanno voluto che fossi io che gli facessi indossare la fascia. Cosi andai in classe e consegnai queste fasce simboliche che, in classe, erano di carta. Fui anche dispiaciuto, dissi loro che non ero più sindaco e loro mi dissero che non gli interessava. Presi l’impegno di corrispondere questo regalo che per me giungeva in un momento difficile, la sfiducia, a fine del mio mandato. Gli promisi che li avrei omaggiati di una fascia ufficiale acquistata dalla nota ditta Sermone“.

E proprio quando la scuola era finita doveva consegnarla e poi in piazza Santa Restituta?

“Avevamo fatto richiesta alla dottoressa Calcaterra affinché ci mettesse a disposizione la sala consiliare per il loro insediamento. E poi scattò il lockdown, l’emergenza covid e tutto il resto, con le rivoluzioni che hanno riguardato anche la gestione del paese ed il paese stesso. Però con i bambini ed i genitori ci siamo tenuti sempre in contatto atteso che ogni promessa è debito. Sono andato in Piazza Santa Restituta lunedì per onorare questo impegno. Mi è poi stato chiesto dalle mamme e dei bambini di fare una foto ricordo davanti al Municipio in uno spazio pubblico fruibile a tutti e questo evento è durato 3,20 minuti. E’ tutto documentato!“

E poi?

“Poi si è aperto a una polemica che è detta politica, ma di politica non c’è nulla, ed addirittura è stato fatto un esposto alla prefettura di cui mi vergono da uomo delle istituzioni atteso che la prefettura dovrebbe interessarsi di ben altro con tutti i gravi problemi che attanagliano il paese. Non era mia intenzione urtare la suscettibilità di qualcuno mi dispiace che si infanghi il ricordo di bambini che hanno vissuto con amore e trasporto quel momento. Mi rammarico come ex sindaco del paese che, anziché occuparsi del dissesto economico e finanziario, dell’emergenza terremoto, del COVID e della crisi, noi sprechiamo risorse e tempo per stigmatizzare il coinvolgimento dei più piccoli nella cosa pubblica. Prima diciamo di dover coinvolgere i giovani nella vita civica del paese poi ci rendiamo protagonisti di tali bassezze“

Se non possono emularti ti sporcano?

“Io non posso sapere chi abbia sollevato il problema della foto, posso presumerlo e di certo non è mio amico o un mio sostenitore. Credevo che la parte avversa fosse alla frutta in quanto sento forte la vicinanza della mia gente, ma noto che invece stano alla canna del gas. Anche perché non è la prima volta che ogni mio movimento venga puntualmente attenzionato e denunciato evidentemente qualcuno pensa che questi atteggiamenti e queste azioni che impropriamente definisce politica, pensa di poter trarre vantaggi elettorali io credo invece che queste azioni denotano chiaramente al statura dei personaggi e mi rammarica che Lacco Ameno con questa gente ha raggiunto il livello culturale politico della sua storia perché a memoria d’uomo non si ricordano azioni cosi deplorevoli da smorzare l’entusiasmo dei più piccini. Che fisiologicamente sono il futuro del nostro paese”.

Ogni suo movimento è attenzionato. Per lei il municipio deve essere off limits, qualcun’altra invece frequenta direttamente le piazze e le case dei funzionari e dipendenti pubblici lacchesi …anche lei segue questi movimenti (Sorride sorpreso e distoglie lo sguardo Pascale come chi sa ma deve cambiare discorso)?

Resto tuttavia fiducioso ed ottimista che anche tenendo conto di questi atteggiamenti i lacchesi possano e vogliano da qui a qualche mese mettere fine a queste squallide pratiche e liberare definitivamente il paese da chi tenta di opprimerlo anche e sopratutto sotto l’aspetto culturale. Ho già dimostrato di avere una visione diversa premiando il merito e tenendo socialmente in pace il paese. Conoscendo i personaggi avevo già anticipato che il commissariamento del comune avrebbe fatto fare passi indietro e portato il paese verso atteggiamenti di minacce, di calunnie e di offese, di degrado culturale e politico. M piaceva pensare che la storia avesse potuto superarli. Evidentemente mi sbagliavo e resto solidale vicinino a tutte le persone che sono costrette a vivere non sentendosi liberi. Resto convinto che nella vita tutta finisce nulla è uguale per sempre e che se Dio vuole finirà anche questo“.

C’è poco altro da aggiungere la compagna elettorale è già cominciata e promette morti e feriti eccellenti.