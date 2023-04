Intervento risolutore: parola d’ordine dell’incontro con Andrea Delmastro

Ugo De Rosa | Intervento risolutore. La visita ad Ischia del sottosegretario Delmastro ad Ischia rappresenta, sicuramente, un segnale di vicinanza del governo alle problematiche dell’isola. Una governo che, è bene dirlo, ha già dimostrato di tenere molto in considerazione la “questione Ischia”.

“Ospitare il Sottosegretario Delmastro – ci ha detto l’avvocato Maria Grazia Di Scala – rende questo un giorno importante per Ischia. Una visita che aspettavamo con ansia, avendo un riscontro che già c’era stato all’indomani dei fatti alluvionali. Con quell’evento si è ottenuta una proroga sul trasferimento del Tribunale di Ischia ormai soppressa, ma abbiamo ottenuto una proroga di un anno e riscontrato con estremo piacere la speranza di una stabilizzazione del nostro tribunale, perché sarebbe una disfatta totale sottrarre il servizio giustizia ad un’isola come Ischia. Grazie alla modifica dell’art. 119, abbiamo ottenuto un importante risultato anche nell’ottica di migliorie dei nostri servizi. In particolare, quello di giustizia. Non ci basta avere un contenitore vuoto Sottosegretario, adesso dobbiamo riempire il tribunale di risorse e riponiamo fiducia in questo governo come anche le altre sedi disagiate. Confidiamo in questo intervento tecnico e in questo governo”.

“La giustizia è il fondamento della democrazia e abbiamo bisogno di risposte chiare. Abbiamo conosciuto tanti politici che ci hanno fatto promesse e che quando saliti al governo non hanno mantenuto fede all’impegno. Invece dobbiamo dare atto a questo governo non solo di aver riconosciuto un valore nei confronti dell’Isola ma anche di essere in grado di mantenere gli impegni presi.”

Avv. Francesco Caia, Consiglio Nazionale Forense

Luciano Venia, intervenendo all’incontro del Calise è stato chiaro: “Grazie di questo onore per il saluto al Sottosegretario alla Giustizia e all’On. Michele Schiano che conosce la grammatica politica. Non riepilogo ciò che sappiamo sulla storia d’Ischia ma dico due cose: la giustizia non può essere deportata; e sulla base delle considerazioni del Presidente dell’Ancim Francesco Del Deo, dico che Ischia versa oltre seicentomila euro in tasse e contributo ad anno, rappresentando una realtà complessa dove ogni cittadino ha dunque diritto alla giustizia”.

Per l’On. Michele Schiano “è una bella giornata per Ischia, a dimostrazione che l’isola per il Governo significa molto. I vari ministri vengono qui e danno risposte con una forte attenzione affinché con l’Isola d’Ischia possa ripartire un settore vasto come quello del turismo ma anche dell’accoglienza e della cultura. Ischia è un’isola che vive trecentosessantacinque giorni l’anno e quindi come diceva il Sottosegretario prima è fondamentale mantenere un presidio di giustizia”.

L’avvocato Giuseppe Di Meglio non ha avuto problemi a dire quello che pensa in totale coerenza: “Non ho disagio nel dire pubblicamente che sono stato elettore del centrodestra e ho avuto conferma del metodo con cui questi temi sono affrontati e risolti. In questa sede qualificata con avvocati d’esperienza devo richiamare alla sua attenzione anche la condotta della magistratura partenopea. Coloro che sono in pianta organica, rinviano di un anno facendo allungare i tempi di decisione che arrecano danni allo Stato. Il Governo dovrà confrontarsi con la Magistratura davanti a comportamenti che non rispondono alle esigenze dei cittadini. La sezione di Ischia non ha bisogno di proroghe, ma di certezze”.

Il presidente dimissionario dell’Assoforense, l’avvocato Gianpaolo Buono ha aggiunto: “L’intera avvocatura isolana è composta da almeno quattrocento avvocati che le mandano i saluti, in una fase di sintonia che si è creata fin dall’inizio, prima delle elezioni stesse. Dal primo momento diversamente da quanto accaduto nell’ultimo ventennio, lei ci ha dato delle indicazioni che ha mantenuto e di questo dobbiamo ringraziarla. I problemi sono noti, e non c’è bisogno di ripeterli, ma la rassicurazione di questa stabilizzazione delle sedi primarie è importante. Viviamo in una condizione di sofferenza da oltre dieci anni e il problema non si è risolto fin ora, sia per motivi temporali che di gestione. Questo si ripercuote anche sulla qualità del lavoro. Abbiamo processi che risalgono a quindici, venti anni fa. Abbiamo inoltre 4.000 disabili ai quali dobbiamo corrispondere anche rispetto i doveri che qui abbiamo.”

L’avv. Alberto Barbieri ha aggiunto che “Riteniamo che questo incontro del governo con noi sia quello risolutore, a fronte delle richieste di una sistemazione definitiva del nostro tribunale, sembra che adesso si continui sulla strada per la stabilizzazione della sede del tribunale a Ischia”.

Per Vitale Pitone, coordinatore Lega dell’isola d’Ischia, “si è aggiunto un tassello in più della politica dal centrodestra. Ci siamo già visti in merito alla stessa problematica con il senatore Gianluca Cantalamessa e oggi arriva il sottosegretario Delmastro. I nostri riferimenti territoriali stanno facendo tanto. Il governo sta dimostrando la sua vicinanza e non ci saranno più chiacchiere. Ora ci tocca battere per una ricostruzione seria a Casamicciola. La stabilizzazione della Sezione Distaccata di Ischia dimostra i fatti che sta facendo il governo”.