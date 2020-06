Procida. Intervento ripristino basolato zona San Leonardo

Lunedì 29 giugno dalle ore 8.00 verrà riaperto il cantiere in via P. Umberto, incrocio con via V. Emanuele, altezza Chiesa di San Leonardo. Pertanto sarà vietato il transito dei veicoli in via V. Emanuele, da piazza della Repubblica fino alla Chiesa di San Leonardo.Verrà invertito il senso unico di marcia da via Roma, tratto dalla Chiesa Maria SS della Pietà fino a via V. Emanuele, e in via V. Emanuele fino alla Chiesa di San Leonardo per accedere a piazza del Martiri e Terra Murata.La linea C2 cambierà il percorso previsto per garantire il servizio.