Interesse pubblico per l’intervento al Presidio Ospedaliero Gaetanina Scotto di Perrotolo

Riconosciuto l’interesse pubblico per l’intervento proposto dall’ASL per il Presidio Ospedaliero Gaetanina Scotto di Perrotolo: è un passaggio importante nel percorso verso il potenziamento dei servizi sanitari

L’assessore alla pianificazione territoriale, Titta Lubrano, ha condiviso: “Nel Consiglio comunale di ieri è stato votato all’unanimità l’interesse pubblico dell’intervento edilizio proposto dall’ASL Napoli2 Nord per il nostro Presidio Ospedaliero “Gaetanina Scotto di Perrotolo”. Questo prevede, tra l’altro, un ampliamento al primo piano con realizzazione di quattro nuovi ambulatori, con accesso dall’edificio esistente. È inoltre previsto l’isolamento termico mediante cappotto esterno, sostituzione degli infissi esterni, adeguamento del piano terra per ricavare un’ area di attesa, reception, servizi igienici, ammodernamento locali posti al piano terra con rifacimento pavimentazioni, rivestimenti e intonaci. La deliberazione del consiglio comunale è necessaria per il rilascio dei permessi edilizi, poiché l’intervento non è ammissibile secondo i piani vigenti. La comunità avrà sicuro vantaggio dal potenziamento della struttura sanitaria e questo investimento dell’ASL testimonia l’attenzione che merita in un ambito delicato e sensibile come quello della salute.”