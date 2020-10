Integratori alimentari: cosa sono e quando usarli

La salute è uno degli aspetti più importanti della nostra vita ed è fondamentale per il suo mantenimento seguire una dieta sana e uno stile di vita corretto. Negli ultimi anni si è sentito spesso parlare dell’uso degli integratori alimentari e del loro contributo al benessere. Gli integratori alimentari si stanno affermando sempre più anche come validi aiuti per risolvere i piccoli disturbi quotidiani che riguardano la salute e il benessere fisico.

Come sottolineato dalla normativa che ne regolamenta la produzione, la vendita e la informazione al pubblico , gli integratori non devono essere utilizzati come alternativa ad una dieta equilibrata, bensì come integrazione di alcune sostanze e nutrienti che sono carenti nell’organismo oppure svolgono un ruolo fisiologico. Il corretto approccio per utilizzare gli integratori alimentari prevede una conoscenza degli ingredienti che lo compongono. Infatti, ogni sostanza contenuta nel prodotto fitoterapico ha un effetto nutritivo o fisiologico sul corpo.

Usi e benefici degli integratori alimentari

Gli integratori sono dei prodotti alimentari che servono a integrare la normale dieta quotidiana con sostanze nutritive concentrate in forma predosata e sono definiti anche “prodotti nutraceutici”. Gli integratori alimentari contengono principi nutritivi identificabili in natura che hanno effetti benefici sulla salute. Solitamente, vengono utilizzati in caso di deficit di sostanze nutrienti per ridotto apporto o aumentato fabbisogno. Si pensi ad esempio a momenti delicati della vita di una donna, come la gravidanza e il successivo allattamento. Durante questi periodi aumenta il fabbisogno quotidiano di alcuni elementi, vitamine ed altre sostanze, come gli acidi grassi Omega-3 e tra questi in particolare il DHA. Per ovviare a questa necessità, si consiglia l’uso di integratori alimentari come Prontogral di Leonardo Medica che contiene il dosaggio ottimale di queste sostanze.

Quali integratori alimentari scegliere

Per ogni tipo di integratore esistono tantissime opzioni differenti e non intercambiabili. Una volta focalizzato il beneficio che si vuole ottenere con l’assunzione di un integratore, è importante scegliere l’azienda produttrice a cui affidare il proprio benessere salutare. Dietro la produzione di un integratore alimentare ci sono ricerche e studi di laboratorio per giungere alla formula più adeguata e selezionare ingredienti di qualità per il raggiungimento dello scopo. Leonardo Medica, ad esempio, è una società italiana impegnata nello sviluppo e nella commercializzazione di prodotti per la salute ed il benessere, caratterizzati dal rigore formulativo, che prevede una accurata scelta degli ingredienti con l’utilizzo dei dosaggi e delle concentrazioni adeguate a svolgere l’attività richiesta.