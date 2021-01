InsulaMaior. Gianpaolo Buono: “Una sfida che una Avvocatura deve accettare senza esitazioni”

Abbiamo chiesto a Gianpaolo Buono di spiegarci la ratio di questa iniziativa. Il progetto che proponete ha finalità politiche?

Bisogna capire che cosa si intende per “politica”. Ogni iniziativa che tende a modificare la organizzazione del paese ha una connotazione politica. Quella del “Progetto Ischia” è un semplice tavolo tecnico, finalizzato a dare alla Politica gli strumenti per garantire al paese efficienza e qualità dei servizi pubblici, dalla sanità, alla istruzione, ai trasporti, alla giustizia. E’ una sfida che una Avvocatura moderna deve accettare senza esitazioni.

Questo significa che i proponenti non hanno velleità elettorali.

Assolutamente no. La iniziativa serve solo ad accertare se una categoria composta da tanti valorosi componenti sia capace di dare un contributo al miglioramento della vita del paese. Nient’altro!

Chi sono i componenti?

Per adesso ed a causa della impossibilità di avere incontri aperti a tutti gli Associati, è stato invitato un numero di Avvocati rappresentativo di tutte le fasce di età. Appena si creeranno le condizioni, gli incontri saranno allargati a tutti gli interessati. Sarà una occasione decisiva per accertare la maturità della Categoria nella sua interezza e per fornire un contributo fondamentale alla “causa” della collettività ischitana.

Gino Di Meglio: “Iniziativa lodevole, ambiziosa, necessaria”

“È una iniziativa lodevole, ambiziosa forse, ma necessaria. Allargare l’orizzonte – commenta l’avvocato Gino Di Meglio – degli obiettivi al fine di ottenere vantaggi per l’intera collettività isolana, con conseguenti positive ricadute anche per il sistema giustizia. Così come il più contiene il meno.

Una “lotta” ed uno sforzo non “ghettizzato” solo nell’ambito del giustizia, ma che tenda ad ottenere vantaggi per l’isola intera con il potenziamento e la razionalizzazione dei servizi, dai trasporti alla sanità ed al sistema scolastico. Un’azione di pungolo, stimolo e supporto con contributi concreti per le sei amministrazioni. Una visione – conclude – più ampia rispetto al solo problema giustizia che in particolare interessa la categoria professionale”