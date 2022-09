Insieme per Forio: “Grazie Preside Chiara Conti”

Il gruppo consiliare “Insieme per Forio” composto da Stani Verde, Dino D’Abundo, Jessica Lavista, Enzo Di Maio e Nino Savio saluta la preside Chiara Conte e invita il sindaco Francesco Del Deo a riconoscerLe una civica benemerenza.

“E’ arrivato il primo settembre – si legge nella nota diffusa dal gruppo – e per la scuola inizia un nuovo anno scolastico. Per Forio, questo in particolare, però, significa salutare la Preside Chiara Conti che lascia l’Istituto Comprensivo “Forio 1” dopo oltre 30 anni di guida.

Consigliera comunale e donna senza paura, la preside Conti è chiamata a nuove avventure e nuovi successi di vita e di lavoro e, siamo sicuri che il file del suo curriculum non è ancora chiuso e c’è ancora spazio per annoverare altri incarichi di prestigio.

Ma oggi lasciateci guardare indietro e vedere come la scuola di Forio sia migliorata. Plessi moderni che consentono di garantire una delle più complete offerte formative dell’isola, dall’infanzia fino alla scuola media. Sentiamo nostro, di tutta Forio, il grande pregio e il successo dell’indirizzo musicale e il ricordo di tutte le iniziative che hanno visto aprire la scuola al territorio sono un motivo di orgoglio.

Per questo, anche a nome di tanti genitori che Le hanno affidato i loro figli, chiediamo al sindaco Francesco Del Deo di riconoscere alla Preside Conti una civica benemerenza a nome del consiglio comunale intero. Un riconoscimento sentito e sincero ad una donna che – si chiude la nota sottoscritta dai quattro consiglieri comunali – non si è mai risparmiata per la scuola di Forio, per i nostri figli, per i suoi alunni e per il miglioramento della nostra comunità.”