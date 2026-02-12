“Insieme per Barano” interroga il sindaco. L’opposizione a Dionigi: «Agevolare i contribuenti morosi!»

Dopo l’iniziativa del presidente di Confesercenti Francesco Pezzullo che ha proposto ai sindaci isolani la “pace fiscale 2026” per le imprese, si registra ora la presa di posizione della minoranza di Barano.

I consiglieri comunali del gruppo “Insieme per Barano” guidati da Maria Grazia Di Scala interrogano il sindaco Dionigi Gaudioso per conoscere gli intendimenti dell’Amministrazione in ordine alla definizione agevolata dei tributi locali e delle multe prevista dalla Legge di Bilancio. Una strada che consentirebbe a cittadini e imprese in difficoltà di regolarizzare le proprie posizioni creditorie senza dover versare interessi di mora e sanzioni e al contempo all’Ente di poter contare su determinati introiti.

In un periodo di grave crisi come quello attuale, la soluzione proposta appare auspicabile per venire incontro alle esigenze del tessuto sociale ed economico.

In premessa il gruppo di opposizione ricorda appunto che «la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), ai commi da 102 a 110, ha introdotto la facoltà per gli enti territoriali, inclusi i Comuni, di disciplinare autonomamente forme di definizione agevolata delle proprie entrate, sia tributarie che patrimoniali; la misura non è inserita nella c.d. “rottamazione-quinques” in senso stretto, ma rappresenta una facoltà concessa al Comune di applicare, con propri atti deliberativi, una definizione agevolata dei carichi locali relativi a IMU, TARI, multe stradali e altri tributi, sia in fase di riscossione sia di accertamento».

Viene evidenziato che «una oculata regolamentazione della misura in sede locale, volta ad escludere dal beneficio le ipotesi di evasione di rilevante entità, può consentire ai cittadini di regolarizzare la loro posizione nei casi di inadempimento incolpevole e/o determinato da difficoltà economiche; l’adesione alla definizione agevolata dei carichi locali potrebbe rappresentare un’occasione concreta per i cittadini di regolarizzare gli arretrati senza il peso di sanzioni e interessi e per l’Ente di aumentare l’effettiva riscossione soprattutto per crediti inesigibili; l’adozione di tale strumento può svolgere un’importante funzione deflattiva del contenzioso tributario e amministrativo, consentendo la definizione agevolata delle liti pendenti, come espressamente previsto dal comma 103 della Legge n. 199/2025».

L’interrogazione infine elenca i vantaggi “reciproci”: «La misura offre un concreto sostegno a cittadini e imprese che versano in difficoltà economiche, consentendo loro di regolarizzare la propria posizione debitoria attraverso l’abbattimento o la riduzione di sanzioni e interessi, e favorendo al contempo il recupero della “quota capitale” dovuta all’Ente».

Il gruppo di minoranza dunque chiede al sindaco «di conoscere le intenzioni di questa amministrazione in merito all’adozione o meno della definizione agevolata in esame, con risposta scritta nei termini di legge, e con cortese sollecitudine in previsione della imminente scadenza dei termini per la manifestazione di eventuale adesione».

Arriverà una risposta, e soprattutto una decisione, in tempi brevi?