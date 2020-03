“Insieme, andrà tutto bene!”: raccolta fondi per supportare il Rizzoli e l’ASL Napoli 2 Nord contro il Coronavirus

In prima linea ci sono loro: Medici, Infermieri, Operatori Sociosanitari, Tecnici degli ospedali di Ischia, Pozzuoli, Frattamaggiore, Giugliano, Procida, del servizio 118 o medici e pediatri di famiglia. Dietro di loro può esserci chiunque voglia dare il proprio piccolo o grande aiuto economico per comprare farmaci, mascherine, tute, o tutto ciò che serve per l’emergenza Coronavirus sul nostro territorio.

L’Azienda Sanitaria, infatti, rispondendo a molte richieste giunte dal territorio, ha attivato una procedura speciale per raccogliere donazioni da chi vuol rendersi utile contribuendo con un versamento sul conto corrente intestato a

Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord

presso l’Istituto Bancario Intesa Banco di Napoli

iBAN IT12 J 03069 40103 100000 300008

(causale: “OSPEDALE ANNA RIZZOLI – ISCHIA)

Perché la donazione sia tracciabile è indispensabile riportare quale causale: Emergenza COVID-19 e l’eventuale preferenza per la struttura aziendale (per es. un particolare ospedale, o un servizio) destinataria del contributo.

Per ricevere la ricevuta fiscale utile ad accedere alle detrazioni previste, occorrerà inviare una mail con copia del bonifico effettuato e l’indicazione di nome cognome (o ragione sociale) del donatore, indirizzo fiscale e codice fiscale (o partita iva) alla mail serviziogref@aslnapoli2nord.it

Al termine dell’Emergenza, l’Azienda Sanitaria effettuerà una rendicontazione pubblica di quanto ricevuto e di come tali fondi siano stati impegnati.