Inps, Tridico “25.000 persone non hanno ancora ricevuto la Cig”

ROMA (ITALPRESS) – “I numeri ufficiali sono quelli dell’Inps: coloro che non hanno ricevuto almeno una prestazione della cassa integrazione sono 25 mila persone al 31 maggio. Lo sforzo dell’istituto è stato straordinario, ringrazio i dipendenti”. Lo dice il presidente dell’Inps Pasquale Tridico durante il programma “Mezz’ora in più” su RaiTre. “Finora – aggiunge – 11 milioni di persone hanno ricevuto le prestazioni tra bonus e cassa integrazione per 15 miliardi di euro. Abbiamo pagato oltre 4 milioni di bonus tra marzo e aprile, abbiamo pagato il reddito di cittadinanza. Per quanto l’Inps paghi velocemente e automaticamente, serve la firma di un dirigente, altrimenti si rischia un danno erariale”. Tridico sottolinea che “la cassa integrazione è stata pagata in gran parte dall’Inps e per 4,7 milioni anticipata dalle aziende”.

