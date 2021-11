INNOVAZIONE DIGITALE: L’ARREDO TRASFORMABILE SBARCA ONLINE

Come la tecnologia ha cambiato la relazione azienda-cliente: il caso di LG Lesmo

Mondo reale e digitale sono ormai una cosa sola. Esperienze online e offline si mescolano, influenzando il vissuto e le opinioni delle persone. Con l’arrivo della pandemia, la necessità per le aziende di avere una presenza digitale si è fatta ancora più urgente.

LG Lesmo, azienda specializzata nell’arredamento salva-spazio, ha compreso da tempo le potenzialità del digitale, utilizzandolo per abbattere le barriere geografiche.

Ha cercato di consolidare la sua presenza online, non solo attraverso il suo sito https://www.lglesmo.it/ ma anche implementando l’aspetto dell’acquisto digitale e l’esperienza dei clienti, permettendo loro di vivere il mondo LG Lesmo oltre la presenza fisica.

E-COMMERCE: L’ARREDO TRASFORMABILE IN UN CLIC

All’interno del sito web è possibile acquistare un prodotto finito oppure decidere di vivere un’esperienza interattiva. Infatti, non solo la persona può trovare tutte le informazioni di cui ha bisogno ma può anche scegliere la finitura che preferisce, la misura del tavolo in legno allungabile o anche personalizzare dettagli come, ad esempio, un intarsio. Il risultato sarà un modellino in 3D che rappresenta quanto selezionato dall’utente, perfetto per avere un’idea del risultato finale. Ovviamente, i modelli possono essere personalizzati in maniera differente rispetto alle combinazioni presenti sul sito, su misura e a seconda delle preferenze e delle esigenze personali.

La consegna del prodotto avviene poi all’indirizzo indicato in tutta comodità. Le casse utilizzate per il trasporto vengono successivamente ritirate, sanificate e riutilizzate, in linea con la politica “zero sprechi” che da sempre contraddistingue LG Lesmo.

DIGITALE E CUSTOMER EXPERIENCE: QUANDO IL CLIENTE DIVENTA DESIGNER

Il digitale rappresenta un potente mezzo per relazionarsi con il cliente oltre alla semplice procedura di acquisto. Infatti l’idea di base è quella di fornire un’esperienza unica, in grado di mostrare appieno quello che è il mondo di LG Lesmo.

Attraverso videochiamata, è possibile visitare lo showroom e anche il laboratorio dove viene realizzato e assemblato artigianalmente ogni singolo pezzo.

Un altro aspetto di non secondaria importanza è la possibilità di confrontarsi con dei veri esperti di design: infatti, è possibile richiedere una consulenza gratuita per capire quale sia la tipologia di tavolo in legno allungabile migliore, lo stile più adatto per il proprio arredamento e anche curiosità sul suo funzionamento. Oltre ai tavoli estensibili è possibile scegliere tra altri prodotti, come sedie e appendiabiti salva-spazio, a loro volta personalizzabili a seconda delle necessità.

Attraverso l’implementazione del digitale diventa così possibile creare una relazione di valore con le persone, più diretta, più umana e libera dai limiti dello spazio fisico