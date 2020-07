Inner Wheel Club Isola d’Ischia, una serata insieme per la ripartenza

Il lockdown causato dalla pandemia del Covid 19 ha creato molti disagi, tra questi uno che ci ha colpito da vicino è stato l’interruzione del corso di Coaching e Autostima per le Donne promosso da nostro Club. Ma la forza delle persone si scopre nei momenti di difficoltà e dato che tra gli scopi del corso vi è anche quello di saper cogliere il lato positivo in ogni situazione, le signore hanno saputo affrontare questo ostacolo nel migliore dei modi, date le circostanze.

Il gruppo non si è sciolto, anzi si è rafforzata la solidarietà tra le corsiste le quali pur non potendolo fare di persona, hanno continuato a vedersi e frequentarsi sfruttando tutti i mezzi virtuali in offerta su cellulari e web per continuare su un percorso che avevano iniziato agli inizi di febbraio.

Martedì 14 luglio, una data con un suo significato importante, hanno incontrato le amiche dell’Inner Wheel Club Isola d’Ischia sulla terrazza davanti all’antico carcere alla Mandra per un saluto di metà corso e per aggiornarci sui progressi ottenuti e le previsioni per il futuro. Erano presenti la past presidente Franca Di Leva Pascale e la presidente 2020-2021 Rosa Di Maio per un passaggio di testimone, per così dire, in quanto la Signora Di Leva ha inaugurato questo corso che vedrà la conclusione durante la presidenza della Signora Di Maio. Vi erano anche la past Presidente nazionale Nunzia Sena Mattera e altre amiche. In una bellissima serata immerse nello scenario dominato dal Castello Aragonese, le socie del Club hanno ascoltato le storie dei progressi e delle conquiste personali che le signore del corso hanno ottenuto grazie a se stesse e alla esperta guida della coach Lucia Esposito.

Con una bella e buonissima torta ed un brindisi beneaugurante per sempre nuovi successi si è concluso l’incontro.