Inizia una lunga ondata di scioperi nel trasporto aereo: cosa fare se il volo viene cancellato

Luglio 2025 è stato un mese decisamente movimentato e dai due volti per l’aviazione civile. Il traffico aereo ha superato per la prima volta i livelli precedenti alla pandemia da Covid-19 ma allo stesso tempo sono stati registrati i record negativi per quanto riguarda ritardi e cancellazioni con gli scali francesi e spagnoli a guidare la classifica per numero ed entità di disservizi.

Buona parte dei disagi per i passeggeri, però, sono derivati dalle numerose giornate di sciopero indette dal personale di volo e di terra in tutta Europa. Una lunga ondata di proteste che continuerà anche nel mese di agosto per poi intensificarsi ulteriormente a partire da settembre, soprattutto in Italia.

Ecco gli scioperi già indetti per i prossimi mesi e come affrontare un’eventuale cancellazione del volo improvvisa.

A Ferragosto inizia uno sciopero storico in Spagna

Gli occhi di chi vola sono tutti puntati sulla Spagna, e più precisamente sui voli Ryanair. A partire da Ferragosto inizierà una lunghissima protesta indetta dai lavoratori di Azul Handling, società del gruppo incaricata dei servizi di assistenza a terra.

Quello che inizierà il 15 agosto e che riguarderà tutti gli scali spagnoli non sarà una normale protesta: la prima ondata terminerà il giorno 17 ma da qui al prossimo 31 dicembre verrà ripetuta tutti i mercoledì, venerdì, sabato e domenica.

Come è facile intuire, questi scioperi avranno ripercussioni non soltanto in terra iberica ma anche in tutti gli altri Paesi Europei, Italia compresa.

Ripercussioni che, nella pratica potrebbero tradursi in ritardi nell’ordine di molte ore, o addirittura in cancellazioni tout court dei voli.

Quando spetta ai passeggeri un rimborso per la cancellazione

Come si legge sulle pagine di AirHelp, società specializzata in risarcimenti e rimborsi, la buona notizia è che il rimborso volo cancellato è garantito ai passeggeri dal Regolamento CE/261, la normativa europea che tutela le vittime dei disservizi aerei.

Parliamo di buona notizia perché per i voli negli USA e negli altri Paesi extra-europei le tutele per i passeggeri sono decisamente minori.

La normativa europea, invece, stabilisce che in caso di cancellazione del volo il passeggero ha diritto a scegliere tra il rimborso del biglietto pagato, la riprotezione su un altro volo il prima possibile o una nuova prenotazione. Diritti a cui va aggiunto quella all’assistenza (cibo, bevande ed eventuale alloggio se necessario in caso di partenza posticipata al giorno successivo) che scatta in caso di attesa forzata in aeroporto.

E, infine, se la cancellazione non viene comunicata con almeno 14 giorni di anticipo sulla partenza, ai passeggeri potrebbe spettare anche un rimborso economico fino a 600 euro.

In alcuni casi particolari, però, questi diritti decadono. AirHelp ci informa anche che i passeggeri non ricevono un risarcimento se la compagnia avverte della cancellazione con almeno 14 giorni di anticipo, se da un preavviso compreso tra 7 e 13 giorni e cambia il volo con un altro che parte non più di 2 ore prima e arriva non più di 4 ore dopo l’altro e se da un preavviso inferiore ai 7 giorni ma offre un volo alternativo che parte non più di un’ora prima e che arriva meno di 2 ore dopo il volo originale.

Nessun rimborso è previsto anche se la cancellazione è causata da“circostanze eccezionali”, ovvero le emergenze di carattere medico-sanitario, geo-politico e meteorologico. Oppure in presenza di limitazioni temporanee al traffico aereo per il blackout che ha colpito la Spagna.

Se, infine, il passeggero accetta un volo alternativo proposto dalla compagnia e questo accumula ritardo potrebbe ottenere una compensazione economica in base alla lunghezza della tratta e all’entità del ritardo stesso. Per i voli più corti di 1.500 km si parla di 250 euro. Per quelli più lunghi di 3.500 km si va dai 300 ai 600 euro.

A settembre ripartono gli scioperi anche in Italia

Non mancheranno giornate difficili nei prossimi mesi anche per i passeggeri italiani. Dopo le numerose proteste di luglio, le principali sigle sindacali hanno optato per una tregua ad agosto, il mese tradizionalmente di maggior traffico. Una tregua ben accolta dai principali scali del Paese che hanno annunciato che, a meno di eventi eccezionali, i servizi verranno garantiti nelle modalità previste.

A settembre, però, le proteste ripartiranno e riguarderanno tutti i principali aeroporti italiani. Il mese si aprirà con la giornata critica del 6 settembre 2025 quando sono previsti diversi scioperi in contemporanea nel comparto aereo. A fermarsi per 4 ore saranno i lavoratori Aviation Service dell’aeroporto di Catania e molti altri dipendenti del settore. A loro si aggiungeranno gli addetti di Easyjet che hanno indetto uno sciopero nazionale di 24 ore.

La seconda giornata critica del mese sarà quella del giorno 26 in cui si fermeranno per 24 ore i lavoratori del personale Volotea, quelli degli aeroporti e quelli degli indotti a causa di uno sciopero nazionale indetto dalle sigle sindacali Cub Trasporti e Uilt-Uil.

Per chi ha in programma un viaggio nel prossimo mese il consiglio è quello di monitorare costantemente le pagine web del Ministero dei Trasporti e quelle ufficiali delle compagnie di volo.

























