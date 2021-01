INGV, nessuna saga degli errori sui terremoti di Ischia

In relazione all’articolo “Terremoto: l’INGV continua con la saga degli errori su

Ischia” a firma di Ida Trofa si rappresenta quanto segue:

1) L’evento del 28.12.2020 delle ore 00:15 di magnitudo 1.3 non è mai stato

localizzato a Ischia, come può essere verificato facilmente dai database

ufficiali (in tempo reale) della Sezione Osservatorio Vesuviano dell’INGV:

• Generator Of Serenade StatIc Pages (GOSSIP)

http://terremoti.ov.ingv.it/gossip/flegrei/2020/event_4416.html

• Plinio

http://sismolab.ov.ingv.it/sismo/index.php?PAGE=SISMO/event&id=759

e della Sezione Osservatorio Nazionale Terremoti dell’INGV:

http://cnt.rm.ingv.it/event/25849911

Tutti i tre database, oltre a riportare tutti i parametri

della localizzazione, forniscono sempre anche la mappa con la localizzazione

dell’evento, per cui è impossibile sostenere che l’evento sia stato localizzato

a Ischia. Peraltro, è inammissibile e offensivo sostenere che le diverse Sezioni

dell’INGV di Roma e di Napoli “facciano questo casino”.

2) La Direzione dell’Osservatorio Vesuviano non è a conoscenza di alcun

software acquistato nel 2015 per “collegare perfettamente le tre Sale INGV” con

un costo pari a € 30.000. A tal proposito, quanto riportato dall’articolista è

assolutamente falso, oltre che tecnicamente e scientificamente errato.

Invero, non risulta in commercio alcun software per “collegare perfettamente le

tre Sale INGV”. Le Sale dell’INGV sono collegate da diversi anni grazie alle

capacità tecnico-scientifiche del personale dell’Istituto.

3) Un evento sismico di M=0.2 o M=0.7 tecnicamente è un evento di

ultramicrosismicità e non può e non deve destare alcuna preoccupazione.

Al contrario, deve destare preoccupazione l’assenza di un Piano di

Protezione Civile, in un’area come quella Ischitana, giacché è su di esso che

si basa la sicurezza del territorio.

4) La Direzione dell’Osservatorio Vesuviano non ha mai ricevuto alcuna lettera

dal consigliere Mennella.

Per quanto su esposto, è di tutta evidenza che quanto scritto dall’autrice Ida

Trofa per sostenere “la saga degli errori” non ha alcun fondamento e, oltre a

denotare la non conoscenza delle basilari nozioni di comunicazione della

scienza, palesa anche una lontananza culturale dagli argomenti trattati.

Si rappresenta che il ruolo di chi divulga notizie, soprattutto su argomenti quali

il rischio sismico e vulcanico, è quello di riportare notizie attendibili e certificate,

supportate da cognizioni scientifiche, e non certamente quello di divulgare fake

news su questioni così delicate e che hanno un impatto notevole sulla comunità

(inclusa la ricostruzione del terremoto del 21.07.2017). Firmato: il Direttore

dell’Osservatorio Vesuviano dell’INGV, dott.ssa Francesca Bianco”