Inguaiato dal “sentimento”. Pascale e una maggioranza sempre più fragile

La politica di Lacco Ameno sembra dormire, ma in realtà si muove seguendo una logica che il sindaco Giacomo Pascale ripete da tempo come una sorta di cifra identitaria: “il voto è un sentimento”.

Ed è proprio il sentimento, più che i numeri, a segnare il clima con cui il paese si avvicina alle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale. La maggioranza vive settimane di tensione e di attese, mentre il calendario corre verso le amministrative di maggio e il terreno politico si carica di percezioni, relazioni, equilibri personali e scelte che hanno sempre meno di tecnico e sempre più di emotivo. In questo scenario, l’impressione è che il confronto elettorale non si giocherà soltanto sui programmi o sui risultati amministrativi, ma soprattutto sulla capacità dei diversi schieramenti di intercettare e orientare quel “sentimento” che, a Lacco Ameno, continua a essere la vera chiave di lettura del consenso.

E la maggioranza guidata da Giacomo Pascale vive notti lunghe e agitate. Ora che cinque anni di amministrazione sono ormai alle spalle, ai quali si è aggiunto il tempo supplementare dovuto al Covid e allo slittamento del voto, il calendario corre verso le prossime comunali, previste tra il 24 e il 25 maggio 2026.

In questo scenario il quadro politico si va definendo sempre più chiaramente. Domenico De Siano appare già proiettato nella fase operativa: raccolta delle firme, richiesta dei certificati elettorali, costruzione della squadra. Il gruppo che fa riferimento al senatore si presenta solido e compatto, nonostante qualche malumore e qualche tentativo di fuga in avanti rientrato rapidamente. Il lavoro è quello della sintesi finale, per arrivare alla definizione dei dodici nomi che comporranno la lista chiamata a contendersi il rinnovo del Consiglio comunale di Lacco Ameno.

Chi invece vive una fase complessa è la maggioranza di Giacomo Pascale. Non tanto per il timore di vicende poco lineari, quanto per la necessità di tenere insieme un equilibrio politico sempre più fragile e di garantirsi, al tempo stesso, un racconto favorevole dell’azione amministrativa. E a questo hanno pensato un consigliere comunale con delega “pesante” e qualche cena di troppo da “Luca” che, anche attraverso un rapporto stretto con una stampa considerata vicina, hanno trovato il modo di alimentare e consolidare questo legame con tutto ciò che ruota, ufficialmente, attorno al porto.

Una scelta legittima sul piano politico, che può essere commentata ma non negata. Il punto, però, resta il dato politico complessivo: la maggioranza attraversa una fase di difficoltà.

Pascale si trova infatti ad affrontare una crisi che ha motivazioni esterne e interne. Da una parte, il tempo trascorso alla guida di Lacco Ameno non ha consentito di sostituire adeguatamente due uscite pesanti come quelle di Piero Monti e del dottor Giacinto De Siano, ormai stabilmente collocati sul fronte della minoranza.

In più, sempre per seguire il “sentimento”, la maggioranza è riuscita a regalare all’altro fronte politico altri elementi importanti, riducendo progressivamente il proprio peso politico e numerico, che in un paese come Lacco Ameno significa molto.

Ed è proprio in questo contesto che si inserisce la vicenda del comando della Polizia municipale di Lacco Ameno. Sul piano amministrativo si tratta di una scelta che ha inciso profondamente; tradotta in termini politici, il significato è ancora più evidente.

L’estromissione del comandante Monti e la sua sostituzione, dettata più dal “sentimento” che da altro, per modalità e tempi, in altri contesti verrebbero lette come un colpo alla meritocrazia. Una scelta percepita da molti come al ribasso sul piano operativo, ma al rialzo su quello economico, considerando benefit, indennità e aumenti riconosciuti alla dirigenza. Un assetto che ha finito per garantire una direzione del comando più aderente alle affinità politiche della maggioranza.

L’impatto è stato immediato anche sul terreno elettorale. L’uscita di Monti dall’area di governo ha significato lo spostamento di un numero importante di voti, il passaggio di centinaia di preferenze verso l’altro lato della barricata, portate da un gruppo politico e familiare tutt’altro che ininfluente a Lacco Ameno.

Queste sono le grandi manovre esterne. Poi ci sono quelle più sottili, legate alla costruzione dell’opinione pubblica, al racconto dell’amministrazione, alla capacità di persuasione dell’azione politica. Un lavoro che negli ultimi anni è apparso meno visibile, ma che continua a incidere sugli equilibri. Il peso specifico di alcune figure resta determinante e va ricordato.

Cinque anni fa, al momento del voto, Giacomo Pascale riuscì a imporsi al ballottaggio. La vicenda dello spoglio può apparire oggi un argomento superato, quasi desueto, ma il dato politico resta. In questo periodo lo stesso De Siano ha compreso gli errori commessi in passato e da tempo è impegnato in una campagna elettorale più presente, più vicina al territorio, più aderente alla realtà di Lacco Ameno. Un cambio di passo che, da solo, potrebbe incidere sulle percentuali di consenso.

Per Pascale, però, il problema non è soltanto esterno. È interno a una maggioranza che, dopo le uscite di Monti e De Siano, si presenta ridotta nei numeri e più esposta alle tensioni.

E se il dato politico-amministrativo lascia la fotografia di un Barone “ridotto”, un baroncino, a pesare in maniera significativa sul futuro che si prova a organizzare c’è anche una vicenda personale molto delicata, che negli ultimi mesi ha finito per assumere un rilievo politico ben oltre la sfera privata.

Una storia che, per rispetto delle persone coinvolte, resta lontana dalle ricostruzioni pubbliche nei dettagli, ma che è diventata argomento quotidiano di discussione, commento e schieramento, soprattutto per un’azione di delegittimazione e una sorta di “outing”. Prendiamo in prestito il termine che la comunità LGBT usa per definire quando qualcun altro dice o rende pubblico che una persona è gay, spesso senza il suo consenso, anche se la vicenda non è riferita al mondo gay. Un “outing” continuo da parte di un protagonista non ufficiale della maggioranza che spiattella crisi e dettagli in prima persona e che svela dinamiche personali e politiche, avendole vissute sia in prima che in seconda persona. Una storia complessa che, evidentemente, impedisce una costruzione lineare della prossima lista elettorale.

Il punto non è la dimensione umana, che merita riserbo e rispetto per tutte le parti coinvolte, soprattutto le più deboli, ma l’effetto politico che questa vicenda ha generato. Quando i protagonisti scelgono di trasformare una questione personale in un megafono pubblico, inevitabilmente l’impatto si riverbera sulla stabilità del gruppo, sui rapporti interni, sulla fiducia reciproca. E in una comunità piccola come quella di Lacco Ameno, dove le relazioni personali si intrecciano con quelle politiche e amministrative, la linea di confine tra privato e pubblico diventa sottilissima.

La vicenda ha prodotto malumori, irrigidimenti, prese di distanza e, soprattutto, ha finito per rallentare il lavoro politico quotidiano. Non tanto perché abbia inciso direttamente sugli atti amministrativi, quanto perché ha alimentato tensioni sotterranee, diffidenze e una continua ricerca di equilibri interni. In un momento in cui la maggioranza avrebbe bisogno di compattezza e di visione, si è trovata invece a gestire anche un fronte emotivo e relazionale che pesa, inevitabilmente, sulle dinamiche politiche. È sempre una questione di “sentimento”.

È qui che la fragilità diventa evidente. Non solo nei numeri, non solo nelle alleanze, ma nella capacità di restare coesi mentre il tempo scorre verso la campagna elettorale. E mentre dall’altra parte l’opposizione si riorganizza, corregge gli errori del passato e torna a presidiare il territorio, la maggioranza di Giacomo Pascale si trova a dover ricomporre se stessa, prima ancora di pensare alla sfida con gli avversari. Perché, prima del voto, la vera partita sembra giocarsi tutta dentro casa.