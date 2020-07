Inguaiati da Enzo. Il comune non controlla i buoni spesa: scatta la denuncia penale e sanzione per i cittadini

L’indagine della Guardia di Finanza fa le prime vittime: per colpa del Comune Le fiamme gialle contestano l’erogazione del buono spesa di 240 euro perché “aveva disponibilità in banca e alla posta” e da Via Iasolino non hanno controllato che non poteva accedere al beneficio. La politica del sindaco nelle maglie strette dei controlli la pagano, sulla pelle, i cittadini!

Gaetano Di Meglio | Il 16 aprile quando venimmo minacciati di querela da parte del sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino, scrivemmo, senza paura, queste parole che ripubblichiamo: “Ischia approva tutte le istanze e riduce il contributo ai veri poveri. Il comune non istruisce le pratiche ed espone i cittadini al reato penale e alla restituzione dei soldi. Il tutto per salvare gli amici del potere che non avevano i requisiti…”

Ma di queste ce ne sono alcune che vorrei rileggere insieme con voi: “non istruisce le pratiche ed espone i cittadini al reato penale”.

Prima di arrivare al dunque, però, è necessaria una lunga premessa.

Dopo molto tempo dalla nostra denuncia abbiamo dovuto attendere il 18 giugno per conoscere “il verbale di conclusione della prima fase della istruttoria redatto in data 9.04.2020 quale esito dell’istruttoria inerente n. 627 istanze ammesse al beneficio del buono spesa e delle successive integrazioni, modifiche e rettifiche a seguito di ulteriori adempimenti istruttori per un totale complessivo di n. 640 istanze ammesse e n. 57 escluse o per le quali è pervenuta rinuncia”

Si, avete letto bene: 640 istanze ammesse e 57 escluse. Una percentuale altissima che, stando ai dati pubblici degli altri comuni, ci era sembrata strana.

Il comune di Forio, ad esempio (senza contare i casini con le graduatorie), ne ha escluse 250. A Lacco Ameno, dopo la conclusione del bando, gli uffici hanno dapprima eseguito un’istruttoria in commissione con verifiche anagrafiche, finanziarie e con l’assistente sociale, distribuendo le risorse assegnate a 110 nuclei familiari che risultavano senza reddito (pensione, indennità, ecc) o già assistite in albergo in pensione completa (per i terremotati) su circa 220 richiedenti e così via. Barano su 462 istanze presentate ne ha escluse 214, Serrara Fontana su 121 ne ha escluse 43 fino alle di 99 di Casamicciola nonostante il bando fosse diverso.

Una polemica datata che aveva visto divisi i comuni. “A Ischia li danno a tutti”, dicevano. “A Barano fanno selezione, a Forio i casini” era la reazione. La verità è che ogni comune, chi più chi meno, ha fatto un po’ di “politica”. Il caso più eclatante, però, è stato quello di Barano. 214 istanze escluse perché, in parecchi, non avevano barrato la casella con la quale si attestava “che l’attuale disponibilità economica in riferimento ad entrate recenti e/o giacenza su c/c o altri strumenti di deposito immediatamente smobilizzabili non consentono l’approvvigionamento di generi alimentari o di prima necessità”.

E veniamo al dunque. Mentre tutti gli altri comuni hanno “aiutato” i richiedenti a compilare la domanda e, addirittura, il comune di Lacco Ameno aveva anche eseguito “verifiche anagrafiche e finanziarie” a Ischia è stato fatto l’all in, ovvero “tutte dentro”. Tutte accolte.

Fin qui la storia del tutti felici al comune di Ischia e meno felici agli altri comuni.

Dopo le proteste e le accuse e le minacce (nei miei confronti), il sindaco più volte ha ribadito, con la sua solita arroganza, che tutti le richieste erano presso la Guardia di Finanza e che se qualcuno voleva prenderne atto come il consigliere Gianluca Trani, ad esempio, doveva recarsi dal Tenente Totaro.

Ebbene, non c’è stato bisogno. E’ stato il Tenente Totaro che ha iniziato a chiamare gli ischitani, a multarli e ad accusarli, formalmente, del reato penale di “indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato” art. 316 ter e di “truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche” art 640bis c.p. Ma rileggendo gli atti e il modello usato dal comune di Ischia per accedere al beneficio, alla fine, il richiedente ha affermato che : “Il/La sottoscritto/a dà atto e dichiara di accettare che la presentazione della presente istanza non dà diritto all’accesso al beneficio richiesto, I dati richiesti, che non rappresentano in alcun modo motivi di esclusione, sono necessari ai fini di dar seguito a idonea istruttoria da parte dei competenti uffici, finalizzata all’eventuale inserimento nell’elenco degli aventi diritto al Fondo di solidarietà alimentare”

C’è stata questa “idonea istruttoria”? Bisogna chiederlo al comune di Ischia!

Nel caso del nostro concittadino multato e accusato dalla Guardia di Finanza non sembra proprio. Anzi, non è stato così. E se l’amministrazione di Ischia avesse verificato, vagliato e avesse eseguito quello per cui i cittadini hanno sottoscritto la loro richieste, ovvero, “i dati richiesti sono necessari ai fini di dar seguito a idonea istruttoria da parte dei competenti uffici, finalizzata all’eventuale inserimento nell’elenco degli aventi diritto al Fondo di solidarietà alimentare” oggi avremmo una situazione ben diversa. Di gran lunga.

E la beffa non finisce perché, in calce al modello, c’è ancora riportato che “Il Comune di Ischia si riserva la facoltà di disporre gli opportuni controlli in ordine alle dichiarazioni rese dagli interessati, procedendo, laddove fosse accertata una dichiarazione falsa o mendace, alla conseguente denuncia ai sensi della normativa vigente.”

E come e cosa ha fatto il comune di Ischia per identificare la “dichiarazione falsa o mendace” del contribuente? Sembra nulla!

IL CASO

Questo cittadino ischitano, in perfetta buona fede, come anche riportato nel processo verbale di accertamento, ha dichiarato alle Fiamme Gialle non solo di aver “presentato l’autocertificazione in parola, in perfetta buona fede” ma anche che “nel periodo di presentazione dell’istanza, svolgevamo attività lavorativa né avevamo altre forme di sostentamento” e, soprattutto, “non ero a conoscenza, altresì, che per accedere al beneficio in argomento fosse richiesta la indisponibilità economica o di mezzi che consentissero comunque l’approvvigionamento alimentare o prima necessità”.

Una circostanza che, a dire il vero, avevamo annunciato e gridato in ogni modo. Però, se dal comune non arriva chiaro il messaggio (come è successo altrove) è normale, oggi, trovarsi con una multa della Guardia di Finanza e un reato penale!

Purtroppo, però, ad oggi, ecco che le parole scritte il 16 aprile, hanno ancora più valore: “Ma i funzionari comunali non hanno l’obbligo dell’istruttoria della pratica? Non è grave aver dato a tutti il piccolo contributo anche se quest’ultimo non aveva i requisiti. Ora, con i successivi controlli della Guardia di Finanza, che sarebbero dovuti essere a campione, sarà “colpa” del cittadino che ha reso falsa dichiarazione o dell’ente che non ha controllato la correttezza delle pratiche? E’ evidente che in questo caso ci troviamo davanti ad una corresponsabilità. Ma non è grave che il comune di Ischia non abbia voluto controllare, domanda per domanda? Ed evitare di esporre ai cittadini, già provati, dall’emergenza anche dal potenziale reato penale e di dover, domani, restituire i soldini ricevuti per gli acquisti durante la pandemia?”

Ci siamo arrivati: c’è un cittadino che non era stato ben informato sulle vere condizioni per poter accedere al contributo, la cui istanza non è stata controllata e vagliata e che oggi si trova con una denuncia penale e una sanzione amministrativa da pagare. Inguaiato dalla politica del sindaco. Inguaiato da Enzo Ferrandino.