Infopoint di Del Deo, arrivano tre subaffitti

Ugo De Rosa | Il Comune d’Ischia subaffitterà due dei locali che costituiscono l’immobile locato la scorsa estate per adibirlo ad info point ed ufficio di informazione ed accoglienza turistica. E l’Amministrazione aveva già anticipato l’eventualità di destinare la struttura, ubicata nella zona del porto, ad ufficio della Marina del Raggio Verde che gestisce l’approdo turistico.

Un immobile della superficie di 205 metri quadri da prendere in locazione, non avendo l’Ente disponibilità di proprietà in zona.

L’immobile poi locato, di proprietà di Francesco Elia, è ubicato in via Mons. Filippo Schioppa e il canone annuo di locazione ammonta a 40.000 euro, ovvero poco più di 3.300 euro mensili. Una locazione la cui durata è prevista fino al 31 dicembre 2028.

Ebbene, di recente si era deciso di poter subaffittare una parte dell’immobile. Evidentemente la superficie inizialmente calcolata e richiesta era eccessiva per un info point… Senza contare il beneficio di rientrare di parte della spesa.

Il responsabile del III Settore Vincenzo Rando aveva così avviato una procedura a evidenza pubblica per manifestazione di interesse. Sebbene avesse evidenziato che al Comune erano già pervenute richieste di piccoli spazi all’interno dell’immobile. Stabilendo quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta del canone più alto, ma riservandosi anche «di optare per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico affidando suddetta valutazione ad una commissione giudicatrice».

Entro il termine stabilito del 31 ottobre sono pervenute tre richieste, da “Ediricla Sas di Carlo Lieto”, da “Super eco” (la ditta che svolge il servizio di igiene urbana) e da “Marina del Raggio Verde”, che come detto già sembrava destinata a trovare “accoglienza”.

Rando ha accolto tutte e tre le richieste. Per stabilire il corrispettivo, ha effettuato un calcolo sul canone mensile di 3.333 euro versato dal Comune, che è pari a 16,26 euro a metro quadro. Poiché ai subaffittuari viene concesso l’utilizzo dei servizi igienici, dell’energia elettrica e di Internet, ha ritenuto congruo fissare un canone mensile di 23 euro a metro quadro.

Ha quindi subaffittato un locale di 13 mq. alla “Ediricla” per un canone mensile di 299 euro; due locali per un totale di 25 mq. alla “Super Eco” per 575 euro mensili; un locale di 8 mq. alla “Marina del Raggio Verde” per 184 euro.

Tutti contenti, dunque: il Comune, il proprietario e i subaffittuari.