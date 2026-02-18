Infarto, la lettera di ringraziamento al Rizzoli: “Professionalità e umanità decisive per salvare una vita”

Un intervento tempestivo, una catena di soccorsi che ha funzionato e un esito positivo che restituisce fiducia nella sanità pubblica. È il senso della lettera con cui i familiari di una persona colpita da grave infarto lo scorso mercoledì 4 febbraio hanno voluto ringraziare il personale del pronto soccorso dell’ospedale “Anna Rizzoli” di Lacco Ameno e quanti hanno reso possibile il successivo trasferimento all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.

Il caso, conclusosi con il rientro a casa del paziente e la piena risoluzione dell’emergenza, viene indicato dalla famiglia come esempio concreto di buona sanità e di collaborazione tra strutture, operatori e istituzioni. Dalla prima assistenza prestata al Rizzoli fino al trasporto sanitario notturno con l’elicottero HH-139B dell’85° Centro SAR decollato da Pratica di Mare su disposizione della Prefettura di Napoli, ogni fase è stata seguita con rapidità e precisione.

Di seguito il testo integrale della lettera diffusa dalla famiglia.

“La famiglia della persona colpita da grave infarto, mercoledì 4 febbraio, desidera esprimere ringraziamenti di ‘cuore’ – parola quanto mai appropriata in questo caso – agli operatori del pronto soccorso dell’ospedale ‘Rizzoli’ di Lacco Ameno, per la grande professionalità e umanità prodigate: Dott. Stefano Parlamento, cardiologo dott. Dario Prozzo, dott.ssa Luciana Impagliazzo, Antonio Russo, Francesco Valente, Anna Origo, Laura Marchese, Daniela Casacchia, Giuseppe Altruda, Giuseppe Manna.

Ringraziamenti vanno estesi anche a tutti coloro che hanno predisposto e realizzato il trasferimento all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, con l’intervento dell’elicottero HH-139B dell’85° Centro SAR, decollato da Pratica di Mare, per il trasporto sanitario notturno, disposto dalla Prefettura di Napoli.

Questo caso di buona sanità anche in Campania induce ad una riflessione profonda di virgiliana memoria: ‘Omnia vincit amor’, che intende l’amore in una visione filosofica, come motore dell’universo, come amore universale per il proprio lavoro e per tutta l’umanità. Speriamo che i buoni esempi siano virali.

Un grazie affettuoso e particolare alla giovane guardia giurata Giovanni D’Abundo, per la sua fraterna e filiale sollecitudine verso tutti noi. Il paziente è rientrato a casa, tutto si è risolto per il meglio.”

Una testimonianza che riporta al centro il valore del lavoro sanitario e della rete dei soccorsi in un territorio complesso come quello isolano, dove tempestività e coordinamento possono fare la differenza tra la vita e la morte. In questo caso, la macchina dell’emergenza ha risposto con efficacia, restituendo alla famiglia un epilogo positivo e la volontà di trasformare la gratitudine in riconoscimento pubblico.