Infarto fatale per Giuseppe De Blasio. Un lutto improvviso per Barano

Trovarsi a ricordare chi si conosce da anni è difficile, ma, allo stesso tempo, sento il dovere morale di farlo perché vorrei condividere il dolore di chi sta soffrendo.Oggi pomeriggio Giuseppe De Blasio di 67 anni da tutti conosciuto come Mast Peppe, ha avuto un malore mentre lavorava, così in piena vita, ed è morto. Conosco bene la sua mamma Maria e sua moglie Lucia De Angelis dipendente del CAFI.

Tanti anni giù alle Petrelle, la spiaggia di tanti di noi. Maria arrivava con una parte dei figli e ricordo che era vedova, e da sola con un carattere dolce riusciva a esserci per tutti loro. Peppe ha lasciato un vuoto incredibile in chi lo amava. Un ragazzo e poi un uomo molto serio, grande lavoratore e legato alla moglie e ai tre figli Maria, Francesco e Raffaele.Era nonno di tre nipotini Giuseppe, Francesca e Raffaele, che gli avevano dato tanta gioia e per i quali stravedeva. Conosco tutti i figli di Maria, e in particolare Agnese che è stata mia amica per anni su quella spiaggia insieme a suo marito e alle figlie Francesca e Simona.

Cara Lucia, ti ho sempre vista come una donna svelta, capace di lavorare e di tenere in mano la casa e seguire i figli. Ti conosco fin da bambina e so che bella coppia siete stata voi due. Ti sono vicina veramente e so che non ti servono parole, e so cosa vorresti. Sono vicina a tutti voi De Blasio fratelli e sorelle del caro Peppe, Agnese, Ciro Filippo, Amelia, Luigi e Michele a tutti di famiglia. Maria cara grande mamma sempre pronta a lottare e a dare sicurezza a quei figli che persero presto il padre, ti ammiro e ti voglio tanto bene.

Coraggio sei tanto amata e vedrai che il dolore si trasformerà in ricordi circondata da tutti i tuoi cari. Sono addolorata, credetemi, quando si sono vissuti solo momenti belli insieme, è ancora più triste ammettere che la vita ci sta passando addosso e che oggi Peppe forte e sempre al lavoro è andato via in pochi minuti. Che tu sia in pace Peppe. Con tutto il mio cuore Sandra Malatesta