Infantino “Calcio italiano vivo, complimenti alle finaliste”

ROMA (ITALPRESS) – “Complimenti a tutte le sei squadre qualificate per le tre finali europee. Da italiano fa molto piacere che ci siano tre italiane, da interista – visto che tutti sanno che sono interista – ancora più piacere che ci sia ancora l’Inter dopo qualche anno. Penso questo dimostri che il calcio italiano non è poi così male come alcuni vogliono far credere, anzi è vivo, vegeto, funziona ed è invidiato in molte parti del mondo”. Lo ha dichiarato il presidente della Fifa Gianni Infantino, intervenuto alla puntata numero 700 de “La politica del pallone” su Gr Parlamento, nella stagione del ventennale della storica trasmissione condotta e curata da Emilio Mancuso.

“Ovviamente ci sono cose che vanno migliorate, i risultati non arrivano per caso e per coincidenze fortuite, ma con il lavoro e in questo caso si vede che il lavoro c’è stato. L’Italia è campione d’Europa, non dimentichiamolo, poi non ci siamo qualificati per i Mondiali per due volte di fila dunque qualcosa in più va fatto” ha detto Infantino che ha poi ha aggiunto scherzosamente:”Posso annunciare che siamo andati a 48 squadre al Mondiale per fare in modo che l’Italia si qualifichi e se non si qualifica neppure la prossima volta andremo a 64 per essere sicuri che ci sia”.

