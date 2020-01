Individuato l’autore del furto da “Picasso”. I Carabinieri di Ischia denunciano un giovane napoletano

La notte del 24 dicembre, un uomo con il viso coperto aveva forzato la porta secondaria della storica barberia “Picasso” e si era impossessato con estrema agilità del denaro contenuto nella cassa e nella cassetta delle mance per i dipendenti.

Le indagini serrate, eseguite dalla Stazione Carabinieri di Ischia, hanno permesso immediatamente di dare un nome al ladro.

Le telecamere della zona, scandagliate sin dal primo giorno, hanno fornite un dettaglio importantissimo: la targa di un’auto che transitava e che sostava in modo sospetto durante l’orario del furto davanti all’attività commerciale.

Da li si è poi arrivati all’autore, che è stato localizzato dai Carabinieri di Ischia e pedinato, sin quando è scattata la perquisizione domiciliare, che ha consentito di rinvenire tutti gli indumenti utilizzati per il furto oltre ad alcuni attrezzi da scasso.

Le indagini sono ancora in corso per individuare eventuali complici.