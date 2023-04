Indirizzo musicale e la politica: PER CASAMICCIOLA non sa neanche quello che scrive!

Vorremmo evitare, accuratamente, di non scendere nella diatriba politica delle campagne elettorali di Casamicciola e Forio. Certo, qualcuno è nel nostro cuore in modo particolare (parole scritte con ironia, ndr), tuttavia ci sono alcuni dettagli della comunicazione politica che meritano di essere messi bene in evidenza. Tralasciando sul fatto che l’Ibsen di Casamicciola dalla prossima “prima” inizia a perdere due strumenti, è opportuno mettere in evidenza alcuni punti.

Senza entrare tra le parole che si sono detti i candidati, è giusto difendere il nostro lavoro. Ieri abbiamo dato la notizia del rischio (spiegate ai candidati di Per Casamicciola il significato di questa parola, forse frequentano la scuola solo per set) di perdita dell’indirizzo musicale. Abbiamo parlato di rischio, ovvero, di un pericolo imminente. Su questa nostra notizia data in esclusiva e in anteprima, si è accesa la campagna elettorale (Bravo Dispari!) e sono state dette tante cose.

Questa mattina, con estrema felicità, scopriamo grazie alla comunicazione della lista “Per Casamicciola” che la super politicizzata preside dell’Ibsen (Casamicciola rimpiangerà la Allocca per anni!) ha annunciato alle famiglie che il percorso musicale era stato approvato. Leggendo la nota, con stupore, abbiamo avuto la conferma che il vero problema della lista di “Per Casamicicola” è che non capiscono quello che scrivono (ma sono quelli che vengono promossi negli enti per potere politico)…

Quelli di “Per Casamicciola” affermano che la notizia relativa all’indirizzo musicale che abbiamo diffuso ieri è una bugia.

La risposta a questa accusa ve la copiamo dal loro comunicato stampa diffuso questa mattina: “dopo che al sistema informatico del MIUR non si rilevava l’autorizzazione all’apertura della nuova prima classe ad indirizzo musicale per l’a.s. 2023/24, la dirigente scolastica, la settimana scorsa ha ottenuto un appuntamento de visu con il Direttore generale spiegando a voce (dopo aver già inviato ben due chiarimenti per iscritto nei giorni precedenti) le motivazioni per cui la scuola di Casamicciola Terme riceve poche iscrizioni (terremoto, frana). Facendo leva sul DPR 309/09, e sul D. L. 189/16 mie con D.L. 3/2023, che derogano al numero minimo di alunni per classi specificamente per il territorio di Casamicciola, il Direttore Generale ha ritenuto opportuno autorizzare il prosieguo dell’indirizzo musicale alla Ibsen”: serve la spiegazione? E’ facile: “non si rilevava l’autorizzazione all’apertura“

Ma continuiamo con il fantastico mondo di “Per Casamicciola”.

Nella nota diffusa si legge che “L’incontro tenutosi ieri alla presenza della segretaria regionale UIL Scuola Roberta Vannini e avv. Giuseppe Montagna, ha concluso felicemente questa vicenda in quanto le operazioni del sistema nazionale informatico del ministero si sono chiuse ieri mattina definitivamente senza più margini di cambiamento. Avete capito bene, ieri mattina, senza alcun bisogno di interventi esterni.” Serve evidenziare che ieri mattina si è tenuto un incontro? E che ieri mattina abbiamo dato la notizia del rischio soppressione?