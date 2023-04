Indirizzo musicale alla “Scotti”, l’eredità della preside Monti

Finalmente arriva l’indirizzo musicale alla Scuola media statale G. Scotti dopo una lunga battaglia durata 8 anni grazie all’impegno della dirigente Lucia Monti e della sua squadra. La notizia arriva proprio nell’ultimo anno di presidenza della Monti, che con gioia condivide con noi la bellissima notizia e ci anticipa i progetti futuri che lascia in eredità a chi raccoglierà il testimone della sua dirigenza. «Sono felice di annunciare che da quest’anno il Percorso ad Indirizzo Musicale è inserito nel percorso didattico. E’ stato un dono bellissimo per me che lascio la carriera da dirigente, ma è ancora più importante per me poter lasciare un’eredità importantissima alla Scotti», esclama la preside Lucia Monti, all’ultimo anno della sua carriera da dirigente prima di andare in pensione.

«Sarà avviato un percorso immediato in quanto già da gennaio abbiamo aperto le iscrizioni per questo nuovo indirizzo e siamo già al lavoro in modo che da settembre prossimo tutti gli iscritti potranno avviare questa nuova avventura musicale. Abbiamo già aperto discorsi di collaborazione con realtà musicali presenti sul territorio al fine di arricchire la formazione dei ragazzi iscritti e a questo proposito voglio ringraziare in particolare l’ass. musicale La Ghironda nella persona del prof. Carmine Pacera e la Banda Musicale della città d’Ischia, che si sono resi disponibili ed aperti a qualsiasi tipo di collaborazione ed arricchimento con il Percorso Musicale».

L’inserimento di questo nuovo indirizzo va ad arricchire l’offerta già avviata da diversi anni che si pone come obiettivo la formazione dei ragazzi che vogliano iscriversi al Liceo Musicale istituito già da qualche anno al Liceo Buchner, come precisa la dirigente: «Già da tempo il plesso Scotti ha avviato un discorso musicale in verticale per un prosieguo per i ragazzi che vogliano iscriversi al Liceo Musicale proprio per fornire loro la possibilità di avere una continuità in questo senso. L’orchestra musicale dell’Istituto Scotti è già realtà e sta lavorando per un’esibizione che si terrà alla chiesa di Portosalvo in cui parteciperanno tutti gli studenti selezionati».

I PROGETTI FUTURI

Con un augurio rivolto a chi raccoglierà il testimone della dirigenza alla Scotti, la preside Monti afferma: «Mi auguro che chi verrà dopo di me continui a seguire questo progetto al quale tenevamo in modo particolare, sia come collegio che come Consiglio d’Istituto. Ringrazio in primis il sindaco Enzo Ferrandino che ha creduto fortemente in questo progetto insieme all’assessore Lucia Fortini, e in modo particolare un ringraziamento va all’assessore Carmen Criscuolo che quest’anno ci è stata molto vicina e presente».

Tantissimi i progetti avviati in questi ultimi anni che, con una nota di rammarico, Lucia Monti ci illustra: «In cantiere ci sono tantissime iniziative che verranno seguite dallo staff che si è creato e che ha collaborato con me per oltre 20 anni. Abbiamo un animatore digitale che si aggiorna costantemente sulle ultime novità, ma anche tecnici ed informatori che stanno lavorando a tante iniziative che daranno lustro a questa scuola che si avvia ad una trasformazione tecnologica al passo con i tempi: metà delle aule verranno trasformate interamente grazie agli aiuti economici stanziati». Un riconoscimento che arriva come completamento formativo dell’istituto che ha molto da offrire per la preparazione degli studenti verso ogni tipo di indirizzo secondario vogliano scegliere.