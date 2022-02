Indirizzo musicale alla “Scotti”? Il Comune di Ischia ci riprova

Ugo De Rosa | Recependo le istanze provenienti dallo stesso mondo scolastico, l’Amministrazione comunale di Ischia riprova ancora una volta ad ottenere l’istituzione di un corso ad indirizzo musicale nella Scuola Media “Scotti” per il prossimo anno scolastico 2022/2023. Le istituzioni, Ministero in testa, stavolta recepiranno la richiesta?

Nella delibera di Giunta si ricordano appunto i precedenti atti approvati nel 2019, 2020 e 2021 per condividere la richiesta per gli anni passati. Ma rimasti lettera morta. Mentre in altre scuole medie tale indirizzo è stato già istituito.

Il tutto, come detto, alla luce delle istanze provenienti dal dirigente scolastico della Scuola secondaria di primo grado, di cui l’ultima lo scorso 20 gennaio, per ottenere l’attivazione di un corso ad indirizzo musicale con i seguenti strumenti: pianoforte, chitarra, clarinetto e flauto, «in quanto sussiste sul territorio una forte esigenza per questa tipologia di corso formativo, più volte espressa dai genitori anche attraverso una petizione dei rappresentanti dei Consigli di classe e del Consiglio d’Istituto, ed in considerazione della circostanza che la scuola ha la più elevata popolazione scolastica rispetto alle altre Scuole Medie dell’isola e quindi la più alta percentuale di richieste per l’indirizzo musicale, mai attivato, nonostante il superamento da parte degli iscritti delle prove orientativo-attitudinali predisposte da docenti esperti, nonché in considerazione della circostanza che sul territorio vi è una consolidata tradizione bandistica e musicale».

Volontà confermata sia dal Collegio dei docenti che dal Consiglio d’Istituto.

A sostegno della richiesta, nella delibera si evidenzia che «risultano essere stati attivati a partire dall’anno scolastico 2021/2022 presso il Liceo Statale “Giorgio Buchner” di Ischia nuovi percorsi formativi tra i quali spicca oltre al Liceo Artistico ed al Liceo Classico biomedico, anche il Liceo Musicale».

Dunque una palese contraddizione tutta italiana. Ed infatti la Giunta rileva che «sulla base della nuova istituzione del Liceo Musicale nell’Isola di Ischia, più urgente diviene la previsione di un corso ad indirizzo musicale nella Scuola Secondaria di I grado “Giovanni Scotti” di Ischia, in considerazione del fatto che essa rappresenta il più alto potenziale del bacino di fruitori di tale offerta formativa, anche per la distanza minima che intercorre tra i due istituti sullo stesso territorio del Comune di Ischia ed al fine di assicurare la continuità didattica dell’indirizzo musicale».

Una continuità didattica al momento infatti negata, appalesandosi in sostanza una discriminazione, considerato che «con le iscrizioni degli alunni delle terze classi della Scuola Secondaria “G. Scotti” al Liceo Musicale, si verificherà una palese discrepanza e un significativo dislivello di competenze musicali tra gli alunni provenienti dalla Scuola Secondaria di I grado “Giovanni Scotti” e gli alunni di Scuola Media provenienti dagli altri Comuni dell’Isola dove da tempo è attivato l’indirizzo musicale».

Eppure finora la scuola media del comune capoluogo è stata “dimenticata”.

Nella delibera dunque si stabilisce che «l’istanza della istituzione scolastica a firma del dirigente scolastico pervenuta in data 20 Gennaio 2022 merita di essere condivisa per le sue finalità, poiché sussiste nel territorio di Ischia l’esigenza da parte dei preadolescenti di intraprendere lo studio dei più diversi strumenti musicali quale momento di crescita e di sviluppo della personalità». Ribadendo che «è necessario creare un raccordo, negli studi musicali, tra scuola secondaria di primo e di secondo grado, assicurando allo studio dello strumento musicale una quota oraria obbligatoria non inferiore a quella prevista dai predetti corsi». Il tutto nell’ottica di un miglioramento dell’offerta formativa.

E dunque la Giunta conferma la volontà già espressa per ben tre volte negli anni scorsi. Incaricando il responsabile del Servizio Cultura Istruzione Scuola di attivarsi presso il direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, la Città Metropolitana di Napoli e il Ministero competente.

Sarà la volta buona? Oppure le istituzioni preposte faranno ancora orecchie da mercante?