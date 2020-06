(in)dignità penale. Ripartono le udienze e iniziano le polemiche: dura reazione dell’avv. Antonio De Girolamo

Il presidente del tribunale ha imposto la presenza del giudice anche per i meri rinvii. Il noto penalista ischitano osserva tra l’altro che non vi sono le condizioni per una sicura partecipazione di tutti i difensori, come tra l’altro richiesto dallo stesso decreto presidenziale

Paolo Mosè | Oggi prende possesso ufficialmente il giudice Pizzi, che è stato nominato dal presidente del tribunale nel gennaio scorso e che per la prima volta varcherà la soglia della sezione distaccata. L’assenza è stata causata ovviamente dall’emergenza sanitaria e l’udienza di questa mattina sarà solo dedicata esclusivamente a rinviare i processi. Nulla sarà trattato. Questa decisione ha creato più di un malumore nell’ambito forense. Tant’è che l’avv. Antonio De Girolamo ha depositato una lettera con la quale spiega il perché non parteciperà all’udienza per i processi in cui è difensore di fiducia degli imputati. Una scelta della presenza del giudice obbligatoria a causa del decreto del presidente.

Nella missiva si spiegano le ragioni dell’assenza dell’avv. De Girolamo, che scrive: «Sento però il dovere di motivare le ragioni che presiedono a tale comunque sofferta decisione (mai come in questo caso “sofferta” ha un suo perché, atteso che dopo quasi un anno un giudice togato è stato stabilmente assegnato al settore penale della sezione distaccata di Ischia ed almeno un saluto ed un augurio di buon lavoro da un penalista stagionato come me sarebbe stato doveroso…) e che di seguito succintamente le riassumo: trovo assolutamente poco rispettoso per la mia dignità professionale dovermi recare in tribunale solo per sentirmi dire che il processo sarà rinviato al…, laddove con una semplice pec da parte della cancelleria lo avrei saputo ugualmente; ignoro se il 12 Ella tratterà alcuni processi (ma dalla visura del sito del tribunale di Napoli non mi pare proprio…) e pertanto trovo quantomeno singolare che un giudice debba recarsi ad Ischia solo per leggere delle date di rinvio che ben potevano (e dovevano!) essere comunicate dalla cancelleria; il presidente del tribunale nel citato decreto stabilisce che “i processi non inclusi tra quelli da trattare saranno rinviati in udienza nella fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 10.30” e che “i difensori avranno cura di recarsi in tribunale nel rigoroso rispetto dell’orario di fissazione loro comunicato e potranno (grazie!) sostare nelle aree antistanti l’aula di udienza osservando il prescritto distanziamento sociale ed usando i dispositivi di protezione individuali…”: orbene, se non avessi appreso dai media di un sopralluogo che il presidente del tribunale ha fatto qualche tempo fa presso la sezione distaccata di Ischia, potrei ipotizzare una mera sconoscenza dello stato dei luoghi, ma purtroppo così non è: ed allora, ipotizzando una quindicina di processi fissati per il 12 giugno, alcuni con imputati, tutti da rinviare (nella fascia tra le 9.00 e le 10.30) e la contemporanea presenza di uno o più difensori per ognuno di essi, nonché di eventuali patrocinatori di parte civile, mi risulta difficile pensare ad un benché minimo “prescritto distanziamento sociale” che possa essere osservato nell’androne del tribunale, cioè nell’area antistante l’aula di udienza…».

Una dura reprimenda, soprattutto all’indirizzo del presidente del tribunale che ha adottato questa scelta non tenendo conto degli spazi limitatissimi della sezione isolana.

Ma l’avv. De Girolamo rincara la dose, allorquando sottolinea che «ignoro inoltre se per tale occasione all’ingresso del tribunale sarà stato attivato il controllo della temperatura corporea (sicuramente fino ad oggi non lo è stato!) così come pure se verrà effettuata la preventiva sanificazione dell’aula di udienza e delle suppellettili ivi poste, microfoni compresi…».

L’avv. De Girolamo termina chiedendo che la sua missiva venga trasmessa al presidente del tribunale affinché valuti di revocare il decreto che dispone l’obbligo della presenza del giudice anche per i soli rinvii ed in particolare per la sezione di Ischia.