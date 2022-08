Indifesi. Impossibile ricaricare l’autopompa dei Pompieri a Forio

Gaetano Di Meglio | Quello che è successo giovedì sera a Forio tra Montecorvo e il Ciglio ha dell’assurdo. Nessun pericolo serio, il solito incendio estivo, forse (noi diciamo quasi certamente) doloso che ha flagellato il fronte montano del lato ovest dell’isola.

Da Montecorvo fino al Ciglio, una lunga scia di fuoco e fiamme ha tenuto occupato una squadra dei vigili del fuoco di Ischia, alcuni volontari della Forio CB Protezione Civile e di AIB e SORU della Regione Campania. Un incendio molto esteso ma non aggressivo che non ha mai, veramente, impensierito, luoghi sensibili. Ora, senza voler minimizzare l’incendio che, come al solito, ha fatto danni enormi c’è una gravissima evoluzione che merita la nostra attenzione e, in verità, merita l’attenzione di parecchi. Prima di continuare, però, è necessario fotografare bene le circostanze. L’altro ieri sera era, giovedì, come tutti sanno, a Forio è la sera della movida. Ai tantissimi che hanno scelto il comune di Forio per la pizza o la prelibatezza di chef Trida nel vicolo di San Gaetano, si sono aggiunti anche i numerosissimi avventori di Gusta Forio, con la serata inaugurale della sagra dedicata alla patata. Un mix di turisti e residenti che si sono ritrovati tra Via Marina e il Piazzale del Soccorso che, ovviamente, ha reso tutta la zona più affollata di sempre. E se gli eventi si possono programmare, l’incendio, no!

Con le fiamme da domare, però, c’è stata la necessità di ricaricare l’auto cisterna dei Vigili del Fuoco e, qui, nasce la notizia.

Il capo Squadra dei Vigili a bordo del mezzo rosso, raggiunge il centro di Forio tra il traffico, le auto in sosta e la folla di turisti e residenti impegnati nelle loro passeggiate per ricaricare e trova la sorpresa: l’idrante segnato sulla mappa al porto di Forio non c’è più. E’ stato disattivo o dismesso senza avvisare il Vigili del Fuoco che, tra l’incendio e la folla, non sanno come fare per ricaricare il proprio mezzo.

Continuiamo il racconto, a tratti surreale, e poi ci facciamo qualche domanda.

Dopo questo primo stop, i Vigili del Fuoco non si arrendono e si recano sul pontile del Porto di Forio per ricaricare con l’impianto antincendio a disposizione del porto ma qui trovano un doppio blocco.

In un primo momento sembrava che nessun addetto all’impianto sapesse come far funzionare le pompe per attivare l’impianto e ricaricare il camion. Dopo diversi minuti di attesa, invece, l’amara sorpresa: non c’era acqua.

Il prosieguo della serata e di come i Vigili del Fuoco siano riusciti a ricaricare l’autopompa, alla luce degli eventi, diventano secondari. Di primaria importanza, infatti, sono le due certezze: l’idrante disattivato e non comunicato e l’impianto antincendio del porto non funzionante o non carico. Chi è responsabile di questi due eventi? Chi non ha avvisato i Vigili del Fuoco della disattivazione dell’idrante sul porto? Se ricaricare l’autopompa avesse avuto un significato salvavita? Se c’era qualche vita che aveva bisogno di quell’acqua? E, ancora più importante, se uno yacht del porto avesse avuto bisogno dell’impianto antincendio funzionante?

Noi non sappiamo come sono divise le responsabilità sul porto di Forio tra Amministrazione comunale, Capitaneria di Porto e gestore del porto e quanti impianti esistono, noi sappiamo solo – per certo – che i pompieri giovedì sera non hanno potuto ricaricare l’autopompa perché qualcosa non ha funzionato! Questo è un fatto. Sarà retorica, ma se l’incendio si fosse sviluppato nel porto o tra le zone limitrofe, ci saremmo dovuti accontentare degli estintori che la legge “obbliga” di tenere ai vari gestori di Via Marina? Avremmo dovuto fare le corse con i secchi d’acqua? Ora bisogna fare chiarezza quanto prima. Non possiamo restare indifesi dinanzi a questi fenomeni. Nessun incendio ci darà il preavviso di caricare l’impianto e nessun incendio aspetterà mai che ci organizziamo: il fuoco se ne frega delle nostre scale di comando e se ne frega di chi ha la responsabilità. Deve essere compito nostro dare senso alle norme che ci regolano. Anche perché, altrimenti, ci ritroviamo solo con le scenette delle esercitazioni. Fate sul serio!