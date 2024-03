Indagini Istat, Barano nomina i rilevatori

Oltre al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, l’Istat per il 2024 ha avviato anche due Indagini Multiscopo che coinvolgeranno il Comune di Barano: “I cittadini e il tempo libero” e “Famiglie e soggetti sociali”. Le relative attività coinvolgeranno il personale comunale nel periodo dal 24 giugno al 4 agosto 2024.

La responsabile del Settore II – Servizi Demografici dott.ssa Iolanda Chiara Buono ha dunque provveduto alla nomina dei rilevatori. In determina infatti evidenzia che «a partire dalla data odierna è necessario selezionare i rilevatori che svolgeranno le indagini sopra indicate, e che per la natura delle stesse, i requisiti richiesti e la tipologia dell’impegno da affrontare, risulta opportuno selezionare quali rilevatori personale afferente questo Settore II ed in particolare già addetto ai Servizi Demografici, che svolgeranno le indagini coordinati dalla scrivente responsabile di Settore e referente comunale per le indagini di cui sopra».

I dipendenti del Settore II nominati rilevatori sono gli stessi per entrambe le indagini: Anna Marna e Giorgina Valentina Napoleone, confermando «quale referente per l’indagine, con funzioni di responsabile nonché di rilevatore supplente, la scrivente responsabile di Settore». Un adempimento che non comporta impegno di spesa per il Comune, «dal momento che ai rilevatori ed al responsabile referente comunale verranno liquidati i contributi erogati di volta in volta dall’Istat così come stabilito nelle circolari».