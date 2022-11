Incrocio di Panza, passi veloci verso la rotatoria. C’è la conferenza dei servizi. LA ROAD MAP

Ugo De Rosa | Per finalizzare l’intervento di miglioramento dell’Intersezione a raso extraurbana, mediante la realizzazione di una rotatoria stradale all’incrocio Via M. D’Ambra (Ex SS 270 – Isola Verde – Km 16+850) – Via Cavaliere Leonardo Impagliazzo – Via Montecorvo, la Città Metropolitana ha convocato la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, il Comune di Forio e i gestori di pubblici servizi E-distribuzione, Tim S.p.A., Open Fiber S.p.A. e Evi S.p.A.

Le motivazioni che muovono il gestore del tratto viario, oggi coordinato da Dionigi Gaudioso nella qualità di consigliere metropolitano con delega alla viabilità, sono chiare: «Le criticità dell’incrocio nevralgico, cui è soggetto l’incrocio tra la ex SS 270 – Isola Verde – (Via M. D’Ambra) e le strade Comunali denominate Via Cavaliere Leonardo Impagliazzo e Via Montecorvo nel Comune di Forio. Questa Direzione ha predisposto, per l’acquisizione dei Pareri e Nulla Osta, gli elaborati del progetto definitivo dell’intervento in oggetto, finalizzato al miglioramento dell’intersezione».

Un intervento che riceve impulso in questo fine 2022 e che è stato finanziato nel 2019. «Con Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 230 del 09/09/2019 – scrivono dalla ex Provincia – sono stati approvati gli elaborati tecnici relativi all’Accordo Quadro per l’esecuzione dei lavori di sistemazione rete viaria del comparto 3 (gruppi Ischia e Procida). Con Contratto Repertorio n. 14665 del 13/04/2021 è stato contrattualizzato l’accordo quadro, per l’esecuzione dei lavori di sistemazione rete viaria gruppo A (zona occidentale) comparto 3 (gruppi Ischia e Procida), di cui al Bando 28/2019. L’intervento della rotatoria di cui trattasi, pertanto, trova attuazione attraverso detto Accordo Quadro».

E così, dopo la pandemia, «per esigenze di massima celerità nella realizzazione dell’intervento, l’acquisizione dei pareri sul progetto definitivo ovvero il provvedimento finale conclusivo della Conferenza dei Servizi Decisoria sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato, di competenza delle Amministrazioni partecipanti, o comunque invitate ma risultate assenti».

Dagli uffici viabilità chiariscono che «la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle amministrazioni in indirizzo» e poi chiarisce l’importanza che riveste l’approvazione del progetto definitivo: «segue consequenzialmente la redazione della Lettera d’Ordine e l’esecuzione dei lavori, con riferimento all’intervento in oggetto» per questo si invitano a partecipare le Amministrazioni ed i Gestori di pubblici servizi coinvolti per finalizzare l’acquisizione delle necessarie autorizzazioni, nullaosta o assensi comunque denominati necessari al completamento della progettazione ed alla successiva esecuzione dei lavori.

LA ROAD MAP

«Il giorno 22/11/2022 è il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Il giorno 22/12/2022 è il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, fermo restando l’obbligo di rispettare il termine il termine finale di conclusione del procedimento.

Il giorno 22/11/2022, questa Amministrazione potrà procedere in forma e in modalità sincrona ex art. 14-ter, Legge 241/90 e s.m.i., su richiesta motivata delle amministrazioni in indirizzo trasmessa entro il termine perentorio.

Il giorno 28/12/2022 è la data nella quale si terrà l’eventuale riunione in modalità sincrona ex art. 14-ter, Legge 241/90 e s.m.i., della cui necessità si provvederà ad informare gli Enti in indirizzo. Questa riunione sarà oggetto di nota formale a conferma della sua convocazione, qualora ricorrano le condizioni fissate dalla normativa; la stessa – nella data fissata e previa conferma – potrà avere svolgimento con il seguente orario: ore 10:00, presso la Direzione Tecnica Strade, al quinto piano ala C di Via Don Bosco 4/f Napoli».

Il rup Stefania Gelli e il dirigente ing. Giancarlo Sarno aggiungono una preziosa info agli invitati alla conferenza: «Si rammenta che entro il termine perentorio di cui al punto 4 le Amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza.

Tali determinazioni ai sensi dell’articolo 14 bis comma 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., sono formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato ed indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative ad un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell’interesse pubblico. L’eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale termine, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni. Gli Enti gestori di servizi pubblici, in indirizzo, per i quali possono riscontrarsi interferenze con il progetto dovranno pronunciarsi sulla localizzazione e sul tracciato dell’opera secondo le modalità definite dall’art. 27 del Dlgs 50/2016».

La speranza è che il Comune di Forio riesca a rispettare la road map imposta e non faccia come per il depuratore, dove “salta” la conferenza dei servizi e poi chiede di cambiare le carte in tavola. La sicurezza stradale non ammette “ignoranza”. Ci basta quella di chi non sa come affrontare una rotatoria.