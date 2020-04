Incredibile indiscrezione dalla Lega Serie A: i play-off Scudetto potrebbero giocarsi a Ischia !

Clamoroso scenario emerso dalla riunione odierno in Lega Calcio: il Presidente Paolo dal Pino, l’ A.D. De Siervo in accordo con i consiglieri Marotta e Lotito starebbero pensando di organizzare una Final Four che assegnerebbe lo Scudetto in una località italiana poco contagiata e messa in sicurezza a porte chiuse per l’ evento.

Tra le ipotesi sul tavolo della Lega e al vaglio della logistica e dei commissari FIGC ci sono 3 località: l’ isola d’ Elba (dove però lo stadio Lupi non garantisce i requisiti minimi di agibilità per le serie superiori), Oristano, una delle province meno contagiate, il cui stadio però pur avendo tutti i requisiti di campo non ha l’ agibilità delle tribune dal lontano 2017 (cosa che non dovrebbe incidere visto le porte chiuse, ma si pensa anche alla stampa e agli staff al seguito) e ultima ma in cima tuttora alle preferenze l’ Isola d’ Ischia che oltre ad uno Stadio collaudato anche per la Lega Pro potrebbe offrire ampia disponibilità di Hospitality per le 4 compagini (Juventus, Lazio, Inter, Atalanta) chiamate a giocarsi la poule Scudetto.

Resta da capire entro quali tempi tecnici ci si potrà muovere, il giorno limite per la ripartenza viene da tutti indicati come il 10 Maggio e nonostante i pessimismi di alcuni presidenti come Agnelli e Percassi sulla ripresa si farà di tutto per garantire la conclusione del Campionato, come più volte auspicato da Gravina.