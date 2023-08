Incredibile, espurgo al Vico Marinain pieno giorno tra i bagnanti!

BONARIA DI MASSA | Il 31 luglio, ultimo giorno di questo caldo mese, ho dovuto registrare un evento particolare, quanto insolito e vergognoso.

Ore 10:30, Vico Marina ad Ischia Ponte: un camioncino rosso di una ditta isolana di espurghi si accinge ad eseguire un’operazione, in un appartamento privato, e lo fa a dispetto dei bagnanti presenti. Un signore napoletano (con aria arrogante e strafottente), affittuario di un appartamento nella su citata stradina del nostro borgo, provvede a dare indicazioni, apre, entra, illustra… Gli operai, come nulla fosse, stendono i loro tubi puzzolenti e continuano nonostante i presenti si fossero già lamentati. Bambini, anziani della zona e non, attoniti a guardare e a chiedersi: “ma a quest’ora?”.

Le operazioni continuano. Esco dall’acqua e scatto qualche foto agli indispettiti operai, che minacciano insieme a quello strano individuo che tra l’altro mi chiede se avessi fatto un video. Mi riprende, io mi rivesto e vado in cerca in lungo e in largo dei vigili urbani, ma non li trovo in tutto il borgo. Mi allungo fino al bar “La Violetta” e lì espongo l’accaduto ad una cortese vigilessa, che mi spiega che sono in pochi e non riescono a “coprire” tutta la zona. Speravo di vederli arrivare, ma nulla. Ritorno al Vico Marina, il “cortese” signore napoletano continua ad inveire, gli operai sono ancora lì, stanno smontando quei tubi puzzolenti lasciando uno sciame di liquami ed un olezzo che non vi dico.

Ma è mai possibile che questa gente ancora può fare quello che cavolo vuole? Se non erro questo tipo di interventi andrebbe erogato in altro orario, non credo alle 10:30 del mattino, quando su quell’arenile di 5 metri per 1, sugli scogli e sulla piccola piattaforma in cemento, sotto Palazzo Malcovati, semplici cittadini della zona fanno il bagno e prendono un po’ di fresco evitando la calura estiva. Bisogna segnalare, ci viene detto, voi cittadini dovete e potete… ma quando poi non si fa nulla, pur avendo segnalato? Dobbiamo sempre stare zitti e sentire chi dice “tanto sono due mesi… pure passano”. No, io non ci sto, l’isola è anche mia e la voglio tutelare, la devo salvaguardare per me, i miei figli, i miei nipoti, soprattutto d’estate, quando “i nostri cari turisti” credono di poter fare tutto…