Incontro di calcio Ischia-Pompei: denunciati 7 tifosi

Domenica mattina gli agenti del Commissariato di Ischia, nell’ambito del servizio predisposto per l’ordine e la sicurezza pubblica in occasione dell’incontro di calcio Ischia-Pompei presso lo stadio “Mazzella”, durante i servizi di filtraggio per l’accesso all’impianto sportivo, hanno denunciato 7 persone, tra i 23 ed i 33 anni, appartenenti alla tifoseria ospite per possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive poiché trovate in possesso di 18 fumogeni ed una barra metallica della lunghezza di 30 cm.

Infine, nei loro confronti è stata avviata la procedura finalizzata all’emissione del Daspo.