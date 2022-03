Incivile abbandona una cucina nel viale del Mezzatorre!

Per la serie: incivili all’opera! C’è chi, in barba alle ordinanze e alla tutela dell’ambiente e del decoro, ha pensato addirittura di liberarsi di una intera cucina scaricandola nel viale del Mezzatorre. Ma qualche telecamera ha immortalato questi movimenti sospetti.

Tanto che in zona si è riuscito a sapere che si tratta «di un uomo che vive a Forio, ha un furgone bianco e lavora in un parco termale». Evidentemente non si rende conto della gravità del suo gesto, in un luogo così rinomato. Cosa penserebbero mai i turisti a vedere un tale scempio? Un vero attentato all’immagine dell’isola. E purtroppo non è l’unico a pensare che sia una buona idea abbandonare rifiuti ingombranti lungo le strade per disfarsene senza scomodarsi troppo.

Ma questo episodio è veramente vergognoso. Chi ci ha segnalato l’episodio tiene anche ad evidenziare che si tratta «di una persona anziana, per cui non diamo sempre la colpa ai giovani, che crescono molto più “sensibili” su taluni argomenti rispetto ad anni fa». Questo sporcaccione (ma è già una definizione gentile) invece evidentemente questa sensibilità non l’ha mai avuta. Speriamo che venga individuato compiutamente o, la prossima volta, beccato sul fatto!