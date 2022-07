Incidenti stradali: la mossa contro l’incoscienza | #4WD

Il mio affezionato lettore Fabrizio Del Vecchio mi ha chiesto come mai non avessi scritto ancora nulla dell’ennesimo incidente stradale mortale qui a Ischia.

Ebbene, se qualcuno avesse interpretato questa “mancanza” come una forma di disinteresse, voglio tranquillizzarlo: questa volta ho scelto il silenzio solo perché è dalla morte di Manuel Calise (senza per questo nulla togliere alle altre vittime delle strade nostrane, compreso la povera Cassandra Mele, ultima solo cronologicamente) che non riesco più a trattare questo argomento con la giusta serenità, affinché l’opinionista non si lasci condizionare dal coinvolgimento emotivo di una dipartita in qualche modo più “vicina” di altre.

Quando scrivo cerco sempre di essere obiettivo e coerente più che posso, senza sacrificare la mia libertà ma neppure il rispetto per chi mi legge proprio perché questi la apprezza attraverso i miei articoli/post. Non conoscevo Cassandra di persona, o almeno non ricordo di aver mai avuto a che fare con lei. Conosco benissimo Heloise Cigliano, invece, e sono fortemente dispiaciuto che sia stata una persona speciale come lei la protagonista della morte di Cassandra.

Mi sono ripromesso (ed ecco perché non avevo ancora scritto su questo episodio) di non entrare più con i miei editoriali nel merito dello specifico incidente, ma di continuare a combattere senza soluzione di continuità e senza azioni inutili come l’esposizione di cartelli sotto il sole a Piazza degli Eroi la necessità di una regolamentazione del nostro traffico, anche e principalmente lungo le strade più centrali dei nostri Comuni.

Soltanto tra ieri e l’altro ieri, nel Comune di Ischia, ho assistito a due incidenti apparentemente lievi, con tanto di intervento di ambulanze. Mentre scrivo, sento l’ennesima ambulanza corre lungo Via Antonio Sogliuzzo e la giornata ancora non volge al termine. Per questo, sarebbe ora che sulla prevenzione, sui controlli nottetempo e sui dispositivi di controllo della velocità ci dessimo finalmente una mossa che faccia finalmente fronte a certa incoscienza.