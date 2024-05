Incidenti, inquinamento atmosferico, sicurezza: partono i divieti di circolazione. Da oggi e fino a settembre, restrizioni per i 9000 veicoli immatricolati

Arriva la bella stagione ed iniziano i divieti di circolazione sull’isola di Graziella. Nelle more della fine dell’anno scolastico e l’incremento ulteriore del flusso di turisti, alla luce della fondamentale carenza di spazio, attesa la presenza di circa 9.000 veicoli immatricolati; visti ultimi sinistri che hanno interessato il territorio isolano, che per pura fortuna non hanno visto più gravi conseguenze;

– Dati del monitoraggio fonti di inquinamento, azioni di risanamento” hanno dimostrato la presenza di inquinamento atmosferico anche a Procida e i veicoli con motore a scoppio contribuiscono alle emissioni di polveri sottili, biossido di azoto, benzene, il livello dell’inquinamento misurato a Procida è entro i limiti di legge attualmente vigenti calcolati su base annuale, tuttavia è maggiore dei valori riportati nelle linee guida OMS. Recepiti i fattivi suggerimenti emersi da cittadini e categorie professionali come esaminati in commissione viabilità nella seduta del 05/05/2022;

– Attesa l’esigenza di razionalizzare le modalità di percorrenza della sede stradale e, nello specifico, di consentire un uso più sicuro della stessa da parte degli utenti ad iniziare dalle categorie più deboli come i pedoni;

– Ritenuto che il contenimento degli effetti negativi della circolazione veicolare contribuisca al miglioramento della vivibilità dell’isola da parte di tutti; Intendendo perseguire le finalità di: – creare zone libere decongestionate dal traffico; – ridistribuire lo spazio stradale tra le diverse utenze della strada; – ottenere una riqualificazione ambientale del territorio interno contenendo il traffico di mero attraversamento;

– garantire una maggiore sicurezza, soprattutto per le utenze deboli; – ridurre l’inquinamento atmosferico e da rumore nelle zone più abitate e frequentate del territorio; In continuità con le operazioni di sensibilizzazione e di formazione messe in atto attraverso i momenti di incontro con le locali scuole primarie e secondarie di primo grado al fine di promuovere l’educazione stradale ed il corretto utilizzo della sede stradale;

Alla luce delle azioni intraprese dall’Amministrazione e volte ad agevolare il trasporto pubblico alternativo all’utilizzo del mezzo privata, come ad esempio la possibilità per i residenti di usufruire di agevolazioni per l’abbonamento ai mezzi pubblici durante i periodi estivi;

Ritenuto opportuno rafforzare l’efficienza e l’efficacia dei dispositivi a porsi mediante un più ampio piano di adeguamento della mobilità, anche comprendente le attivazioni di zone a traffico limitato e temporanei blocchi totali del traffico, prevedendo la possibilità di affiancare l’adozione dei dispositivi a sistemi telematici di controllo, con la duplice finalità di eliminare l’eccesso di traffico causato dai flussi di mero attraversamento e di escludere il traffico non “pertinenziale”, limitando la circolazione ai limitati veicoli autorizzati, così perseguendo l’obbiettivo di raggiungere positive ricadute in termini di sicurezza, tutela dell’ambiente, rispetto del diritto al riposo e alla quiete pubblica, migliore fruibilità del patrimonio culturale, storico e artistico e utilizzo degli esercizi di vicinato e di somministrazione in tranquillità;

Reputato che le attivazioni di zone a traffico limitato con l’adozione di dispositivi telematici di controllo, affinché siano efficaci necessitino, in aggiunta ai provvedimenti di natura amministrativa, di adeguata fase di preesercizio, al fine di garantire la conoscibilità e la piena consapevolezza della cittadinanza riguardo alle nuove tipologie di controllo;

Per l’anno 2024 sull’intero territorio isolano è imposto divieto totale di transito, ad esclusione dei velocipedi e dei veicoli a trazione esclusivamente elettrica secondo il seguente calendario:

a) Giorno 1° maggio: dalle ore 10:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15.30 alle ore 23:00; b) Nel mese di maggio: tutte le domeniche, dalle ore 10:30 alle ore 13:00; c) Dal 1 al 23 giugno: tutti i venerdì sera dalle ore 19:00 alle ore 23.30; d) Dal 1 al 23 giugno: tutti i sabati dalle ore 10:30 alle ore 13:00 e dalle ore 19:00 alle ore 23.30; e) Dal 1 al 23 giugno: tutte le domeniche, dalle ore 10:30 alle ore 13:00; f) Dal 28 giugno al 8 settembre: tutti i giorni, dalle ore 10:30 alle ore 13:00 e dalle ore 19:00 alle ore 00.30 del giorno successivo; g) Dal 14 al 30 settembre: tutti i sabati e le domeniche, dalle ore 10:30 alle ore 13:00;