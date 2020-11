Incidente sul porto di Lacco Ameno. Operai in mare con il furgone

Incidente sul porto turistico di Lacco Ameno. Due operai intenti allo smontaggio dei pontili galleggianti del molo della Marina di Capitello sono finiti in mare. Due feriti. Uno di essi è stato ricoverato in ospedale . L’uomo non è in pericolo di vita. Per lui contusioni multiple con particolare interessamento della schiena. L’altro collega se l’è cavata con un grande spavento.Il furgone è stato recuperato dalla ditta Vittorio Guarracino. Sul caso si è reso necessario l’intervento della Guardia Costiera ed in particolare il Locamare Casamicciola diretto dal Tv Raffaele Bove. Si potrebbe essere trattato di un possibile errore di manovra.