Incidente della Vigilia a Forio. Due i feriti. Il sinistro a metà di questo pomeriggio di attesa natalizia sulla litoranea a pochi passi dal porto. Ancora al vaglio delle forze dell’ordine la dinamica dello Schianto registratosi nei pressi della spiaggia della Chiaia. Un impatto violentissimo che aveva fatto subito temere per il peggio . Due giovani a bordo di una Fiat 500 Abarth ultimo Modello sono finiti infatti contro lo spartitraffico mentre muovevano in direzione del centro turrita.Immediatamente soccorsi sono stati trasportai entrambi al Rizzoli di Lacco Ameno per le analisi cliniche e le indagini mediche di rito. Benché il conducente fosse incosciente nell’imminenza di primi soccorsi, le loro condizioni non sembrano destare preoccupazione. Solo all’esito della TAC potranno stabilirsi le congruenze ed il reale stato clinico di entrambe. Traffico in tilt. Il veicolo dovrà essere rimosso con l’ausilio del carro gru.