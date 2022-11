Incidente da paura a Panza. Scooterista in prognosi riservata

Paura alle prime luci del mattino in località Panza a Forio. Un centauro a bordo di uno scooter di grossa cilindrata è stato vittima di un brutto incidente. Lo schianto è avvenuto all’altezza del campo sportivo di Panza. L’uomo, immediatamente soccorso, è stato affidato alle cure mediche del 118 e poi immediatamente trasferito presso l’ospedale isolano Anna Rizzoli di Lacco Ameno per le indagini cliniche e le cure mediche del caso. I sanitari del Rizzoli hanno ritenuto necessario ulteriori e più approfonditi accertamenti. A causa dei politraumi subiti, non è escluso, che lo scooterista possa essere trasferito a breve in eliambulanza presso una struttura ospedaliera meglio attrezzata in terraferma. La prognosi resta riservata. Sul luogo dell’incidente sono intervenute le autorità per chiarire le cause e la dinamica dell’accaduto.