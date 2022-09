Paura in via Michele Mazzella ad Ischia. Uno schianto, da brividi, si e registrato nella notte tra due utilitarie. Da chiarire le cause e la dinamica dell’incidente. Sul posto le forze dell’ordine ed i soccorritori del 118. Feriti gli occupanti delle vetture. Per loro necessario il ricorso alle cure mediche . Traffico bloccato. I veicoli sono stati rimossi con l’ausilio del carro gru Aci.