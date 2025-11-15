Incidente al Fango: auto contro un albero, un ferito grave al Rizzoli

Un’auto è finita contro un albero pochi minuti fa nella zona del Fango. L’impatto è stato particolarmente violento e ha causato il ferimento del conducente.

I sanitari del 118 hanno stabilizzato il ferito e disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale Rizzoli, dove i medici stanno valutando le condizioni del ferito con la massima attenzione. Non sono ancora note le cause che hanno portato il veicolo a perdere il controllo e a schiantarsi contro l’albero.

Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.