Incidente al Fango: auto contro un albero, un ferito grave al Rizzoli

di Redazione Web
Un’auto è finita contro un albero pochi minuti fa nella zona del Fango. L’impatto è stato particolarmente violento e ha causato il ferimento del conducente.

I sanitari del 118 hanno stabilizzato il ferito e disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale Rizzoli, dove i medici stanno valutando le condizioni del ferito con la massima attenzione. Non sono ancora note le cause che hanno portato il veicolo a perdere il controllo e a schiantarsi contro l’albero.

Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

  Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell'integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

