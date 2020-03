Incidente, al Ciglio. Auto si ribalta. Solo tanto spavento

E’ bastato un attimo di distrazione, una manovra errata. Cosi Una donna alla guida di una utilitaria, un Opel Agila è stata vittima di un pericolosissimo incidente in località Ciglio, nel comune di Serrara Fontana. L’auto, per cause ancora tutte da chiarire ed al vaglio delle autorità, è prima finita fuori strada e poi si è capovolta ruote all’aria. Un brutto incidente fortunatamente senza gravi conseguenze per l’automobilista. Non ci sono altre persone coinvolte. Il traffico resta comunque in tilt in entrambe le direzioni da oltre un’ora. 112 e 118 sul posto. L’auto sarà rimossa con l’ausilio del carroattrezzi ACI di Muscariello.